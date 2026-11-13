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Селекционерът на Япония напуска по-рано от предвиденото

  • 13 ное 2026 | 17:29
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Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу ще се оттегли от поста още през следващата седмица, след като турнирът за Купата на Азия беше отложен за края на 2027 г., съобщиха от федерацията на страната.

Мориясу остава начело на Япония още една година, ясен е заместникът му
Мориясу остава начело на Япония още една година, ясен е заместникът му

Опитният наставник, който застана начело на "самураите" през 2018 г. и изведе тима до 1/16-финалите на Световното първенство през лятото, първоначално планираше да остане начело до края на континенталната надпревара през февруари 2027-а. С отлагането ѝ за декември 2027 г. обаче той е взел решение да напусне още през следващата седмица.

Последните мачове на Мориясу начело на родината му ще бъдат приятелските срещи с Бразилия в събота и с Парагвай във вторник. Негов наследник на позицията ще бъде настоящият старши треньор на отбора на Япония до 21 години - Го Ойва.

Турнирът за Купата на Азия трябваше да се проведе в Саудитска Арабия между 7 януари и 5 февруари 2027 година, но през миналата седмица беше взето решение той да бъде отложен заради обстановката в Близкия изток.

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