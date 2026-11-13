Селекционерът на Япония напуска по-рано от предвиденото

Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу ще се оттегли от поста още през следващата седмица, след като турнирът за Купата на Азия беше отложен за края на 2027 г., съобщиха от федерацията на страната.

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Опитният наставник, който застана начело на "самураите" през 2018 г. и изведе тима до 1/16-финалите на Световното първенство през лятото, първоначално планираше да остане начело до края на континенталната надпревара през февруари 2027-а. С отлагането ѝ за декември 2027 г. обаче той е взел решение да напусне още през следващата седмица.

🚨💫Official Japan’s final match under Moriyasu has been confirmed🇯🇵🔥 The cancellation of the Kirin Challenge Cup, originally scheduled for December 30, has been officially confirmed. As a result, the match against Paraguay will be Japan’s final match under Moriyasu. https://t.co/uB7nPpJTJ0 — Chelsea Finest JP Fan🗣️🪭 (@finest_che2325) November 13, 2026

Последните мачове на Мориясу начело на родината му ще бъдат приятелските срещи с Бразилия в събота и с Парагвай във вторник. Негов наследник на позицията ще бъде настоящият старши треньор на отбора на Япония до 21 години - Го Ойва.

Турнирът за Купата на Азия трябваше да се проведе в Саудитска Арабия между 7 януари и 5 февруари 2027 година, но през миналата седмица беше взето решение той да бъде отложен заради обстановката в Близкия изток.

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