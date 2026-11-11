Лошо време отложи мача със Сърбия на юношите до 17

Поради неблагоприятните метеорологични условия в Португалия, първият двубой на юношеския национален отбор на България до 17 години срещу Сърбия се отлага с един ден. Това налага и цялостна промяна в програмата на България U17.

Мачът е от първия кръг на квалификациите за Евро 2027 в групата, а останалите два състава са домакините на сериите и Андора.

След това на 14 ноември България ще се изправи срещу Португалия от 17:00 ч., а последният двубой е на 17 ноември срещу Андора от 13:00 ч.

Първите два отбора в крайното класиране преминават в Лига А – втори кръг за следващия етап, а останалите слизат в Лига В. Квалификациите при юношите се провеждат по системата на Лигата на нациите с изкачване и изпадане, а някои отбори от Лига В ще имат право на промоция с допълнителни квалификации. Европейското първенство ще се проведе през 2027-а година в Латвия.

Българският отбор, воден от селекционера Светослав Петров, от понеделник е на лагер край Лисабон, където се подготвя за мачовете.

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