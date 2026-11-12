Занев: Това партньорство ни дава голямо спокойствие

Днес ЦСКА обяви, че сключва партньорство със Софийска лекарска колегия, насочено към развитието на младите футболисти в Академията. На пресконференцията присъства и координаторът в ДЮШ на клуба Петър Занев.

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“Партньорството, което сключваме, ще даде голямо спокойствие както на нас като ръководители, така и на нашите деца и техните родители. Колкото е важно дацата да тренират и да са усърдни, не по-малко е важно как се грижим за тяхното здраве. Щастлив съм, че Столична лекарска колегия подава ръка”, заяви Занев.

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