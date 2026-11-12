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Д-р Меджидиев: ЦСКА беше клубът, който първи протегна ръка и потърси помощ и съдействие

  • 12 ное 2026 | 11:30
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Днес ЦСКА обяви, че сключва партньорство със Софийска лекарска колегия, насочено към развитието на младите футболисти в Академията.

Един от присъствалите на пресконференцията бе доктор Асен Меджидиев - доскорошен председател на Столична лекарска колегия и основател на програмата “Детско здраве”.

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

“Благодаря на ЦСКА за съвместните усилия, които полагаме и за ангажимента за младите футболисти и децата на България. Това е първият клуб, който прави подобно сътрудничество със Столична лекарска колегия, която наброява 11 400 лекаря.

Занев: Това партньорство ни дава голямо спокойствие
Занев: Това партньорство ни дава голямо спокойствие

Явявам се като създател на програмата за детско здраве през 2012 г., която започна от един кабинет в Пирогов и от трима лекари, където преглеждахме събота и неделя безплатно. Тъй като видяхме, че интересът беше огромен, започнахме да посещаваме в уикендите градове в страната. Прегледали сме безплатно над 30 000 деца. Организацията, която правим, е да се профилактират тези деца, да помагаме на скаутите при избора на деца за спорт, да се присъства, когато е нужно, на тренировките и регулярно да се правят годишни профилактични прегледи на децата.

Д-р Ваньо Видков: Инвестицията в здравето на нашите деца е инвестиция в бъдещето
Д-р Ваньо Видков: Инвестицията в здравето на нашите деца е инвестиция в бъдещето

Не става въпрос за убеждаване. ЦСКА беше клубът, който първи протегна ръка и потърси помощ и съдействие. Водили сме разговори с федерациите по волейбол и баскетбол. Имаме ресурс да помогнем на други клубове и спортове. Просто те първи проявиха инициатива. С г-н Вангелов, г-н Величков, г-н Занев и г-н Христо Стоичков сме водили разговори още през пролетта. Инициативата беше тяхна”, разясни доктор Меджидиев.

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