Д-р Ваньо Видков: Инвестицията в здравето на нашите деца е инвестиция в бъдещето

Председателят на Столична лекарска колегия д-р Ваньо Видков говори на съвместната пресконференция с ЦСКА, на която беше представено партньорството между двете организации. Той сподели, че "инвестицията в здравето на децата е инвестиция в бъдещето".

"Нашата съвместна мисия ще бъде фокусирана върху ранната профилактика и превенция на потенциален риск от травми. Искаме да дадем на младите таланти на ЦСКА експертна медицинска сигурност. Искаме те да побеждават, но преди всичко да растат здрави.

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Инвестицията в здравето на нашите деца е инвестиция в бъдещето. Ние ще подадем ръка на всички, за да можем да се грижим за нашите деца", каза д-р Ваньо Видков.

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"Нашият фокус ще бъде в една пълноценна профилактика на всякакви ортопедични и травматологични състояния. Надявам се да допринесем активно за подобряването на здравето и добрия дух на нашите спортисти", добави д-р Явор Пукалски.

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