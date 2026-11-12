Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Д-р Ваньо Видков: Инвестицията в здравето на нашите деца е инвестиция в бъдещето

  • 12 ное 2026 | 11:36
  • 579
  • 0

Председателят на Столична лекарска колегия д-р Ваньо Видков говори на съвместната пресконференция с ЦСКА, на която беше представено партньорството между двете организации. Той сподели, че "инвестицията в здравето на децата е инвестиция в бъдещето".

"Нашата съвместна мисия ще бъде фокусирана върху ранната профилактика и превенция на потенциален риск от травми. Искаме да дадем на младите таланти на ЦСКА експертна медицинска сигурност. Искаме те да побеждават, но преди всичко да растат здрави.

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Инвестицията в здравето на нашите деца е инвестиция в бъдещето. Ние ще подадем ръка на всички, за да можем да се грижим за нашите деца", каза д-р Ваньо Видков.

Д-р Меджидиев: ЦСКА беше клубът, който първи протегна ръка и потърси помощ и съдействие
Д-р Меджидиев: ЦСКА беше клубът, който първи протегна ръка и потърси помощ и съдействие

"Нашият фокус ще бъде в една пълноценна профилактика на всякакви ортопедични и травматологични състояния. Надявам се да допринесем активно за подобряването на здравето и добрия дух на нашите спортисти", добави д-р Явор Пукалски.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

"Армията" вече има официален сайт

"Армията" вече има официален сайт

  • 12 ное 2026 | 12:56
  • 105
  • 0
Създадоха “Сините вълци - Левскари в Белгия”

Създадоха “Сините вълци - Левскари в Белгия”

  • 12 ное 2026 | 12:09
  • 475
  • 3
Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

Новият треньор на вратарите на Спартак (Варна) с втори престой на "Коритото"

  • 12 ное 2026 | 11:57
  • 699
  • 0
Иван Редовски: Победа за феновете

Иван Редовски: Победа за феновете

  • 12 ное 2026 | 11:45
  • 427
  • 0
Занев: Това партньорство ни дава голямо спокойствие

Занев: Това партньорство ни дава голямо спокойствие

  • 12 ное 2026 | 11:40
  • 600
  • 0
Д-р Меджидиев: ЦСКА беше клубът, който първи протегна ръка и потърси помощ и съдействие

Д-р Меджидиев: ЦСКА беше клубът, който първи протегна ръка и потърси помощ и съдействие

  • 12 ное 2026 | 11:30
  • 4005
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 2298
  • 7
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 21551
  • 52
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 6433
  • 8
Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

Силен дъжд и нулеви температури за Никола Цолов на „Хунгароринг“

  • 12 ное 2026 | 11:15
  • 5124
  • 2
Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

Новият заподозрян за убийството на Илиян Фипилов е бил помагач на Славчо Мегеров

  • 12 ное 2026 | 09:42
  • 9579
  • 4
ЦСКА продава Джеймс Ето'о

ЦСКА продава Джеймс Ето'о

  • 12 ное 2026 | 06:37
  • 26293
  • 30