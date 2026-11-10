Кукурея в откровено интервю за Реал Мадрид, Моуриньо и персоналния сблъсък с Ямал

След поредица от осем поредни победи с Реал Мадрид и завръщане в испанския национален отбор, Марк Кукурея говори откровено пред испанското телевизионно предаване „Ел Партидасо де Копе“. Крайният бранител сподели вижданията си за моментната форма на „белите“, защити съотборника си Винисиус Жуниор, изрази възхищението си от Арда Гюлер и разказа за впечатленията си от Жозе Моуриньо.

🎙️ Marc Cucurella opina sobre el estado de Vinicius en @partidazocope 🗣️ "Un jugador que lleva cinco años jugando a un nivel espectacular, se puede entender que ahora tenga una mala racha" 🔎 "Yo veo que tiene ganas y en el entrenamiento lo intenta, que es lo importante" 📻 #PartidazoCOPE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 9, 2026

Реал Мадрид като най-добрият отбор в Европа

„В момента ние сме най-добрият отбор в Европа. Намираме се в страхотна серия и играем изключително концентрирано. Дали сме по-добри от Пари Сен Жермен? Не гледам много техни мачове“, заяви той относно представянето на състава.

Кой футболист най-много го впечатлява

„Мога да спомена Мбапе, Белингам, Куртоа... но бих отличил Арда Гюлер, който понякога остава малко в сянка. Той играе много и притежава огромна класа. Когато е на терена, отборът действа по-добре и комбинира с лекота. Той ме изненада най-силно.“

Защитата на Винисиус и сравнението с Диоманде

„Не смятам, че Диоманде ми помага повече от Винисиус, просто при него усилията се набиват повече на очи. Диоманде се връща веднъж назад на спринт и всички говорят за това. Винисиус прави три такива спринта, а след това веднъж не успее да се върне и веднага се показва само този момент. Ако Вини вкарваше по три гола на мач, никой нямаше да каже нищо.

Винисиус поддържа невероятно високо ниво вече пет години и е напълно нормално да премине през по-слаб период. Виждам, че има голямо желание и на тренировките дава всичко от себе си, а това е най-важното. За нас е ключово той да си върне върховата форма, защото тогава сме изключително силни.“

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„В началото нямахме пълноценна предсезонна подготовка, дойде нов треньор и почти нямахме време за тренировки. Дали тичаме повече сега? Не знам, може би просто избираме по-добре моментите или сме по-компактни на терена и изглеждаме като зверове, но реално не сме променили чак толкова много неща.“

Нямам какво да отговарям на думите му (б.р. - на Ямал), че щял да ме преодолее с лекота. Не обичам да говоря празни приказки или да се хваля, предпочитам да си мълча и да си върша работата. Получи ми се добър мач, но със сигурност ще играя още много пъти срещу него. Ще трябва да се трудя здраво, а той ще обира овациите.“

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Моуриньо, Мафео и татуировката

Кукурея коментира и съвместната си работа с Жозе Моуриньо: „Образът му в реалността е различен и то в положителна посока. Той е изключително открит, много добър човек и обича да разговаря. Не се нуждае от половинчасови разбори – за пет минути ти обяснява точно какво се изисква от теб.“

„Познавам нрава на Мафео, защото и аз съм малко такъв. Той е много буен и експресивен. По време на срещата е изключително настойчив и труден за понасяне съперник, но след последния съдийски сигнал всичко приключва и след мача си поговорихме съвсем нормално.“

За татуировката с лика на Де ла Фуенте

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„Не съжалявам за нея, но няма да си правя повече подобни татуировки, вече не се забърквам в такива неща. Моуриньо дори ми изпрати колаж с моето тяло и неговото лице, татуирано на гърдите ми.“

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