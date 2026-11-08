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Росен Крумов за загубата в Панагюрище

  • 8 ное 2026 | 09:18
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Росен Крумов за загубата в Панагюрище

Оборище (Панагюрище) надигра у дома едноименния тим на Костинброд с 3:0. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Оборище с категоричен успех
Оборище с категоричен успех

Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд коментира пред клубни сайт.

„До 30-ата минута нямаха атака. Бях се изпокарали от техния отбор. След това допуснахме гол, преди който можеха да отсъдят нарушение в наша полза за игра с ръка. И при този гол, и при втория, ни вкараха след сериозни наши грешки. Без да имат положения. Между 35-а и 50-ата минута ни вкараха три гола, а ние не успяхме да използваме нашите шансове. До 35-ата минута ги надигравахме и можехме да вкараме три гола“, сподели Крумов след двубоя.

Снимка: ofckostinbrod.com

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