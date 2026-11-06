Росен Крумов: Битката ще е тежка

Едноименният тим на Костинброд играе утре в Панагюрище с местния Оборище. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои двубой с опитен противник. Оборище може да накаже всеки. Имат футболисти с качества, които могат да го направят. Добре се представят от началото на сезона. Именно за това трябва да сме пределно концентрирани, защото битката ще е тежка. Ако играем според възможностите си имаме добри шансове за положителен резултат. Винаги излизаме с амбицията да вземем трите точки“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

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