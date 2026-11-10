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Футболист на ЦСКА II припадна, докато гледаше съотборниците си от трибуните

  • 10 ное 2026 | 16:09
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Футболист на ЦСКА II припадна, докато гледаше съотборниците си от трибуните

Нападателят на ЦСКА II Константин Йорданов е припаднал на трибуните по време на домакинството срещу Рилски спортист в Драгалевци. Инцидентът е станал на почивката на двубоя от Втора лига, спечелен от „червените“ с 3:1.

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21-годишният футболист, който е син на бившия нападател на ЦСКА Евгени Йорданов, не е бил в групата за срещата. Медицинският щаб на домакините веднага му е оказал помощ. Според информацията причината за прилошаването е спад на кръвната захар.

Йорданов е бил откаран с линейка в болница за изследвания. С него е пътувал и футболистът от първия отбор на ЦСКА Андрей Йорданов, който е негов първи братовчед и също е присъствал на мача.

Константин Йорданов вече е добре и се възстановява в домашни условия. От началото на сезона нападателят има 13 мача и пет гола за дубъла на „армейците“.

С успеха над Рилски спортист ЦСКА II оглави класирането във Втора лига.

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