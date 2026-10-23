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ЦСКА II поведе с 3:0, но "червените" бяха попарени от хеттрик

  • 23 окт 2026 | 18:01
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Милчо Ангелов изригна с хеттрик срещу дубъла на ЦСКА и помогна на Янтра (Габрово) да спечели точка, въпреки че "ковачите" изоставаха с 0:3 в началото на второто полувреме. Юлиан Гилов и Константин Йорданов даде ранен аванс на тима на Любен Любенов, а малко преди почивката Мартин Стойчев направи 3:0 за "червените".

След почивката обаче дойде време за радост на гостите, като Милчо Ангелов се превърна в герой на деня, вкарвайки три попадения в мрежата на домакините. Последното от тях падна в добавеното време, с което беше възнаградена вярата на футболистите на Емануел Луканов.

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