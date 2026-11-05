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  1. Sportal.bg
  2. Рома

Рома остана без нидерландец за три седмици

  • 5 ное 2026 | 23:19
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Нидерландският краен защитник Девайн Ренш, който бе принуден да напусне терена само няколко минути след началото на мача от Шампионската лига срещу Манчестър Юнайтед, премина медицински прегледи, които установиха, че се нуждае от около три седмици за възстановяване, съобщиха италианските медии.

Изследванията потвърдиха разкъсване на аддуктора на десния крак. Това налага отсъствие от игра за около двадесет дни, което ще попречи на бившия футболист на Аякс да вземе участие в следващите няколко мача на "вълците". Междувременно, в Рома очакват завръщането в състава за предстоящия шампионатен срещу Сасуоло в събота на двама от основните си играчи Пауло Дибала и Ману Коне, които бяха извън терените през последните седмици заради контузии.

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Снимки: Gettyimages

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