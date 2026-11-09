Макс Верстапен има спечелени общо 51 позиции за три години в Сао Пауло

За Макс Верстапен стартирането от задна позиция и качването на подиума в Гран При на Сао Пауло се превърна в нещо като традиция в последните години.

През 2024 година нидерландецът спечели под дъжда на „Интерлагос“, след като стартира едва 17-ти, а година по-късно завърши трети, стартирайки от края на алеята пред боксовете. В тези две надпревари четирикратният световен шампион реално спечели по 16 позиции.

It's been a vintage weekend for Max on team radio 😄 #F1 #BrazilGP https://t.co/CM9i8e8B8G — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Вчера обаче той регистрира още по-голям прогрес от 19 места в рамките на дистанцията от 71 обиколки. Пилотът на Ред Бул потегли 21-ви след наказание и финишира втори зад победителя Ландо Норис.

Extraordinary 🤩 #F1 #BrazilGP https://t.co/foJLfbkErf — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Така общо за последните три състезания в Бразилия Верстапен има спечелени 51 позиции, което демонстрира две неща. От една страна това показва, че „Интерлагос“ е писта, на която изпреварванията действително са лесна, а от друга се затвърждава и афинитетът, който Верстапен има към бразилското трасе.

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Снимки: Gettyimages