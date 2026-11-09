Оскар Пиастри се раздели с дългогодишния си мениджър Марк Уебър

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри потвърди, че се е разделил с дългогодишния си мениджър Марк Уебър.

Двамата австралиици работиха заедно от 2019 насам, като именно Уебър оркестрира прословутия трансфер на Пиастри от Алпин в Макларън. Те обаче са решили да се разделят по взаимно съгласие, слагйки край на своето партньорство.

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„Бих искал да благодаря на Марк и Ан за цялата подкрепа и съветите, които ми дадоха през годините. Техните напътствия бяха безценни за мен, особено в началото на кариерата ми във Формула 1. Пожелавам им всичко най-добро занапред“, заяви Пиастри по повод раздялата.

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„След като през този сезон ограничихме присъствието си на пистата, заедно стигнахме до решението, че сега е подходящият момент да прекратим договора си за мениджърско представителство. Това ще позволи на Оскар да продължи да надгражда постигнатото досега с нов мениджърски екип, а на нас – да се съсредоточим върху новите си начинания. Пожелаваме на Оскар всичко най-добро и дълга и успешна кариера“, коментира Уебър.

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Снимки: Gettyimages