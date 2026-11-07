ЦСКА и Лудогорец в пряк сблъсък на върха при U15

ЦСКА приема Лудогорец в най-интригуващата среща от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят е в неделя от 10:00 часа на стадион ЦСКА Академия Димитър Пенев.
Червените са лидери в класирането с 28 точки, след като записаха девет победи, едно равенство и нито една загуба в първите си десет мача. ЦСКА има и най-доброто нападение в групата с 40 отбелязани гола.
Лудогорец заема втората позиция с 25 точки. Разградчани спечелиха осем от десетте си срещи, а при успех в София ще се изравнят по точки с водача.
Третият Национал гостува на Левски. Двата отбора са разделени от три точки, но сините са изиграли мач по-малко и все още нямат загуба през сезона.
Ботев Пловдив гостува на Локомотив Пловдив в градското дерби. В предишния кръг Ботев надделя с 3:2 над Локомотив София, докато черно-белите спечелиха гостуването си на Етър с 3:2.
Черно море и Славия вече откриха кръга, като варненци постигнаха победа с 3:2.
В останалите двубои Марица приема Дунав, Локомотив София е домакин на Спартак, ЦСКА 1948 се изправя срещу Етър, а Шипка Старс посреща Септември София.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google