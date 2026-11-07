Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 15 години

ЦСКА и Лудогорец в пряк сблъсък на върха при U15

  • 7 ное 2026 | 18:10
  • 447
  • 0

ЦСКА приема Лудогорец в най-интригуващата среща от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят е в неделя от 10:00 часа на стадион ЦСКА Академия Димитър Пенев.

Червените са лидери в класирането с 28 точки, след като записаха девет победи, едно равенство и нито една загуба в първите си десет мача. ЦСКА има и най-доброто нападение в групата с 40 отбелязани гола.

Лудогорец заема втората позиция с 25 точки. Разградчани спечелиха осем от десетте си срещи, а при успех в София ще се изравнят по точки с водача.

Третият Национал гостува на Левски. Двата отбора са разделени от три точки, но сините са изиграли мач по-малко и все още нямат загуба през сезона.

Ботев Пловдив гостува на Локомотив Пловдив в градското дерби. В предишния кръг Ботев надделя с 3:2 над Локомотив София, докато черно-белите спечелиха гостуването си на Етър с 3:2.

Черно море и Славия вече откриха кръга, като варненци постигнаха победа с 3:2.

В останалите двубои Марица приема Дунав, Локомотив София е домакин на Спартак, ЦСКА 1948 се изправя срещу Етър, а Шипка Старс посреща Септември София.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 7987
  • 31
Голове, червени картони и нерви за хикс в Карлово

Голове, червени картони и нерви за хикс в Карлово

  • 7 ное 2026 | 18:35
  • 576
  • 0
Андонов: Моята работа е да не допускам гол

Андонов: Моята работа е да не допускам гол

  • 7 ное 2026 | 18:24
  • 565
  • 2
ЦСКА приема лидера Лудогорец в дербито на 11-ия кръг при U16

ЦСКА приема лидера Лудогорец в дербито на 11-ия кръг при U16

  • 7 ное 2026 | 18:19
  • 492
  • 0
Марица (Милево) с категоричен успех над адаша си в Пловдив

Марица (Милево) с категоричен успех над адаша си в Пловдив

  • 7 ное 2026 | 18:14
  • 458
  • 0
Петков: Страхотна игра в дефанзивен план! Факт е, че трудно бележим голове

Петков: Страхотна игра в дефанзивен план! Факт е, че трудно бележим голове

  • 7 ное 2026 | 18:09
  • 480
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 7987
  • 31
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 15614
  • 21
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 18449
  • 28
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 18592
  • 13
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 22169
  • 28
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 7541
  • 32