Хеттрик на Румен Дженков донесе обрат на Лудогорец U15 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец победи ЦСКА 1948 с 3:1 като гост в среща от деветия кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

Домакините поведоха в 13-ата минута чрез Денис Росенов и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

След паузата Румен Дженков се превърна в герой за разградчани. Той изравни в 43-ата минута, а само четири минути по-късно реализира второто си попадение и осъществи пълния обрат.

ЦСКА 1948 остана с човек по-малко в 67-ата минута след червен картон на Кристиян Динев. Две минути по-късно Дженков оформи своя хеттрик и крайното 1:3.

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