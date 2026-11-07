Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид

Симеоне преди сблъсъка с Барса: Знаем, че ще страдаме в голяма част от мача

  • 7 ное 2026 | 20:20
  • 382
  • 0

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне се изказа ласкаво за Барселона преди утрешния сблъсък между двата тима на “Метрополитано”, като подчерта, че неговият отбор трябва да внимава с позиционирането на противниковия нападател Рафиня.

Флик: До края на сезона има много време, сега е важно да бием Атлетико Мадрид
Флик: До края на сезона има много време, сега е важно да бием Атлетико Мадрид

“Нямам представа защо сме по-добри в елиминационните мачове с Барселона, отколкото в шампионатните. Ще се изправим срещу един много добър отбор, даже най-добрия, който атакува доста добре от халфовата линия. Не се стремим да мотивираме нашата защита, а да поддържаме нивото, което показваме. Не съм тук, за да сравнявам Барселона при Пеп Гуардиола и Ханзи Флик. Вместо това искам да се подготвим за утрешния мач и да се представим възможно най-добре. Ще играем срещу много добър отбор и знаем, че ще страдаме в голяма част от мача. За мен Рафиня е един изключителен футболист, който се труди, бележи, асистира… Той започна по брилянтен начин на една различна позиция.

Барселона не са променили стила си на игра през този сезон, като ясно се идентифицират със своя треньор, откакто той пристигна там. Пресират високо, печелят обратно много топки, бележат доста… Роберт Левандовски беше по-позиционен нападател, като миналия сезон понякога Дани Олмо играеше на негово място. Рафиня обаче е много различен, а също така имат Антъни Гордън вляво. По-трудно е да се защитаваш, когато имаш насреща играч като Рафиня, който не се застоява в наказателното поле. Разликата спрямо миналата кампания идва именно от неговото позициониране. Не знам какъв мач ще се получи, като се надяваме нашите фенове да са близо до нас и да ни подкрепят както винаги. Когато го правят, нашите момчета имат различна реакция”, коментира Симеоне на пресконференцията си преди мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Вратарят спаси Айнтрахт (Франкфурт) с включване в атака

Вратарят спаси Айнтрахт (Франкфурт) с включване в атака

  • 7 ное 2026 | 19:18
  • 815
  • 0
Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

Феликс Нмеча зарадва Борусия (Дортмунд) и отчая Лукас Петков и компания

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 1209
  • 0
РБ Лайпциг инкасира ранен гол, но после се разигра и за Аугсбург стана страшно

РБ Лайпциг инкасира ранен гол, но после се разигра и за Аугсбург стана страшно

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 796
  • 0
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 12476
  • 43
Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

  • 7 ное 2026 | 19:33
  • 4452
  • 18
Байерн надви лесно неудобен съперник, Кейн пак с асистенции, а Нойер с рекорд и нова контузия

Байерн надви лесно неудобен съперник, Кейн пак с асистенции, а Нойер с рекорд и нова контузия

  • 7 ное 2026 | 18:27
  • 8764
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 29335
  • 164
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 24570
  • 23
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 24135
  • 46
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 23607
  • 18
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 25777
  • 32
Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

  • 7 ное 2026 | 19:33
  • 4452
  • 18