Симеоне преди сблъсъка с Барса: Знаем, че ще страдаме в голяма част от мача

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне се изказа ласкаво за Барселона преди утрешния сблъсък между двата тима на “Метрополитано”, като подчерта, че неговият отбор трябва да внимава с позиционирането на противниковия нападател Рафиня.

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“Нямам представа защо сме по-добри в елиминационните мачове с Барселона, отколкото в шампионатните. Ще се изправим срещу един много добър отбор, даже най-добрия, който атакува доста добре от халфовата линия. Не се стремим да мотивираме нашата защита, а да поддържаме нивото, което показваме. Не съм тук, за да сравнявам Барселона при Пеп Гуардиола и Ханзи Флик. Вместо това искам да се подготвим за утрешния мач и да се представим възможно най-добре. Ще играем срещу много добър отбор и знаем, че ще страдаме в голяма част от мача. За мен Рафиня е един изключителен футболист, който се труди, бележи, асистира… Той започна по брилянтен начин на една различна позиция.

🎙️ Diego Simeone on Barça’s playing style: 🗣️: “They press high, play with a high defensive line, win back possession frequently and score a lot of goals.” 🗣️: “They no longer have a traditional No. 9 up front. They play with more positional movement. Last season, I already tried Olmo as a false 9. Raphinha can play as a No. 9 or a No. 10.” 🔵🔴 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2026

Барселона не са променили стила си на игра през този сезон, като ясно се идентифицират със своя треньор, откакто той пристигна там. Пресират високо, печелят обратно много топки, бележат доста… Роберт Левандовски беше по-позиционен нападател, като миналия сезон понякога Дани Олмо играеше на негово място. Рафиня обаче е много различен, а също така имат Антъни Гордън вляво. По-трудно е да се защитаваш, когато имаш насреща играч като Рафиня, който не се застоява в наказателното поле. Разликата спрямо миналата кампания идва именно от неговото позициониране. Не знам какъв мач ще се получи, като се надяваме нашите фенове да са близо до нас и да ни подкрепят както винаги. Когато го правят, нашите момчета имат различна реакция”, коментира Симеоне на пресконференцията си преди мача.

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Снимки: Gettyimages