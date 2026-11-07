Флик: До края на сезона има много време, сега е важно да бием Атлетико Мадрид

В последния кръг преди паузата лидерът Барселона гостува на Атлетико Мадрид в среща от 12-тия кръг на Ла Лига. Напоследък “рохибланкос” създават доста проблеми на каталунците, а ако сега ги победят, ще ги изместят от първото място. За това предупреди наставникът на Барса Ханзи Флик в навечерието на срещата на “Метрополитано”. Ето какво заяви германският треньор по редица теми:

Решаващ ли ще е идният двубой?

Всички мачове са много важни. В Ла Лига има три-четири отлични отбора, които са много близо един до друг в класирането, и, разбира се, е много важно да спечелим срещу Атлетико. Ще дадем всичко от себе си, но до края на сезона има още много време. Отиваме с намерението да спечелим, но знаем, че това е фантастичен отбор с отличен треньор и че ще бъде трудно.



Ерик Гарсия и Кристенсен тренират с останалите

И двамата ще бъдат в групата утре, а Ерик дори може да бъде титуляр . Мисля, че може да започне, но ще видим.

Де Йонг или Бернал?

Още не съм решил дали Де Йонг ще бъде титуляр. Винаги е добре човек да преспи с решението. Знаем качествата му, както и тези на Бернал, който много ми харесва с това, което прави.

Френки може да играе на различни позиции, но двамата са сходни. Френки може би е по-опитен, но и двамата имат увереност и убеждение, когато са с топката. Бернал е в много добра форма, знае зоната, в която трябва да бъде. Много съм доволен от него. Но съм много щастлив и че си върнахме Френки. Трябва да намерим правилния титулярен състав и точно това ще обсъдим по-късно или утре.

Кога очаквате Родри да се завърне? Прочетохте ли критиките към начина, по който реагирахте в ситуацията с травмата му?

Винаги можем да направим нещата по-добре, но в този случай аз разговарях с играча и управлявахме ситуацията. Когато говориш с опитен футболист, питаш го и сте на едно мнение, мисля, че не можеш да направиш нищо повече. За мен е така. Разбира се, когато видиш резултата, си казваш, че може би е можело да постъпиш по-добре. Но това вече е минало.

Атлетико ли е вашата “черна котка”?

Това е минало, за мен не е от значение. За мен важно е какво ще се случи утре. Знаем, че ще играем срещу фантастичен отбор и че трябва да спечелим, за да влезем в паузата за националните отбори като лидер в класирането. Затова е важно утре да покажем силата и качеството си.

Подновяването на договора на Рафиня

Това е най-добрата ситуация за клуба и за Рафиня. Много съм щастлив от това. Той е фантастичен футболист и наш капитан.

Антъни Гордън

Той ни дава много, когато владее топката. Умее да я задържа, да контролира притежанието, не допуска лесни грешки, а в последната третина може би би могъл да бъде малко по-егоистичен в ситуациите един на един. Но в последните мачове беше много добър, повиши нивото си и съм доволен от това.

Как е Жул Кунде?

Очаквахме да се завърне по-бързо, но трябва да се грижим за него. Трябва да следим развитието му всеки ден. Възстановяването му отнема малко повече време, но се надяваме да го видим след паузата за националните отбори.

Готов ли е Фаринас? Как премина преквалифицирането му в десен бек?

Преди не беше играл там, но физически, тактически и технически е много добър футболист. Невероятно е как “Ла Масия” изгражда играчите, а отдясно, с Ламин, той върши много добра работа. На нивото е да изиграе мач като утрешния. Срещу Астън Вила игра на много високо ниво и е готов за утре.

Вече част от миналото ли е Хулиан Алварес?

За мен Хулиан Алварес е фантастичен футболист, но той играе за Атлетико, а аз трябва да се концентрирам върху моя отбор. Не обичам да говоря за футболисти, които играят в други клубове. Аз се концентрирам върху моите играчи и съм много доволен от настоящата ситуация в моя отбор. В атака имаме много възможности. Не мисля за нищо друго.

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