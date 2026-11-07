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Български талант блесна с хеттрик за Динамо и оглави голмайсторската листа в Хърватия

  • 7 ное 2026 | 17:01
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Български талант блесна с хеттрик за Динамо и оглави голмайсторската листа в Хърватия

Българският талант Александър Сираков отбеляза хеттрик при убедителната победа на Динамо (Загреб) с 6:1 срещу Славен Белупо в хърватското първенство до 17 години. Синът на бившия национал Захари Сираков се разписа в 40-ата, 43-ата и 73-ата минута и вече оглавява голмайсторската листа на шампионата с 13 попадения.

Младият българин се представя силно от началото на сезона, като в 10 мача за състава до 17 години има и две асистенции. Той записа и едно участие за формацията до 18 години, в което се отчете с гол и голово подаване.

Преди двубоя с Рудеш Сираков беше в серия от шест поредни срещи с попадение. Тя приключи именно срещу този съперник, но българинът се завърна към головете с хеттрик срещу Славен Белупо.

Сираков премина в Динамо през лятото от Септември (София) и бързо започна да оставя следа в школата на хърватския клуб. От този сезон там се подготвя и друг български талант от неговия набор – Мартин Кузманов, който получава възможност да играе за състава до 19 години.

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