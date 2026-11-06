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Джордж Ръсел получава нов двигател и наказание в Бразилия

  • 6 ное 2026 | 14:33
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Джордж Ръсел ще потегли с наказание на стартовата решетка за предстоящата Гран При на Сао Пауло заради смяна на двигателя. Британският състезател съобщи изненадващата новина, като допълни, че отборът на Мерцедес планира още една смяна на задвижващата система по-късно през кампанията, което ще доведе до ново наказание.

Този ход идва в ключов момент за Мерцедес. Според първоначалната оценка по системата ADUO, Международната автомобилна федерация (ФИА) установи, че двигателят с вътрешно горене на тима изостава с между два и четири процента спрямо водещия агрегат на Ред Бул Форд Пауъртрейнс. Това предостави на германския производител допълнителна възможност за хомологация за 2026 година, както и право на допълнително обновление за 2027 година.

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В момента Мерцедес работи върху въпросните подобрения. Първоначалните очаквания бяха новият пакет да дебютира по време на състезателния уикенд в Остин, но там Ръсел и Кими Антонели използваха досегашната спецификация. Обновените елементи не бяха въведени и в Мексико, като за потенциални алтернативи се смятаха Бразилия и Лас Вегас. В четвъртък пък стана ясно, че новите компоненти няма да се използват и на пистата „Интерлагос“.

За Мерцедес е от първостепенно значение да оползотвори възможността за хомологация за 2026 година още през този сезон, тъй като в противен случай правото ще отпадне. Поради тази причина се очаква британският пилот да получи още един нов двигател до края на шампионата – този път с новите подобрения. Ако това се случи, Ръсел отново ще бъде върнат назад на стартовата решетка. Другият вариант пред Мерцедес е да предостави обновената задвижваща система единствено на Андреа Кими Антонели, което също ще се счита за успешно внедряване.

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Самият Ръсел сподели, че подобно развитие е било планирано: „Винаги сме знаели, че ще получим още едно наказание в периода между Сингапур и края на сезона. Разбира се, изтърпяхме едно в Сингапур, но предстоеше още едно за финалната част от годината.“

Според него изборът на пистата в Бразилия е напълно логичен, припомняйки състезанието от 2021 година, когато Люис Хамилтън стартира от дъното на колоната заради наказание, но въпреки това постигна впечатляващ резултат. „Смятаме, че това е подходящо място за подобен ход. Люис имаше огромно наказание тук в миналото и нещата се развиха много добре след това“, коментира той.

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За предстоящото състезание Ръсел ще понесе санкция от пет позиции назад на решетката. „Пет места не са толкова голям проблем, така че ще направим всичко по силите си, за да стигнем колкото се може по-напред в подреждането“, допълни пилотът на Мерцедес.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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