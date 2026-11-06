Макс Верстапен за сравнението между Сена и Пикет в Бразилия

Световният шампион Макс Верстапен сподели своята гледна точка защо Айртон Сена се радва на такъв култов статут в Бразилия в сравнение с величия като Нелсон Пикет и Емерсон Фитипалди.

Пилотът на Ред Бул, който има дългогодишна връзка с дъщерята на Пикет – Кели, се съгласи с мнението на Фернандо Алонсо, че Сена просто е успявал да изгради по-силна емоционална връзка с хората. Нидерландецът добави, че ранната и трагична гибел на легендата също е допринесла за тази огромна почит. В същото време Верстапен подчерта, че за самия него търсенето на подобна любов от страна на феновете не е приоритет.

The new world champion pays tribute to another 💛 #F1 #BrazilGP https://t.co/lwrWEzsZcQ — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

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Темата бе повдигната по време на официалната пресконференция на ФИА на пистата "Интерлагос" преди уикенда за Голямата награда на Сао Пауло, където почитта към Сена се усеща навсякъде. Въпросът отбеляза, че макар Сена да е със статут на божество, Бразилия всъщност има трима световни шампиони: Фитипалди печели титлите през 1972 и 1974 г., Пике триумфира през 1981, 1983 и 1987 г., а Сена записва успехите си през 1988, 1990 и 1991 г.

Алонсо: Сена притежаваше нещо, което не може да се изиграе

Пръв думата взе Фернандо Алонсо. Пилотът на Астън Мартин отдаде дължимото и на тримата бразилски шампиони и си припомни, че в Испания често питат бързо каращите шофьори: „Къде си се разбързал, Фитипалди?“. Според испанеца обаче Сена се откроява не само с победите, но и с харизмата си.

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„Не става въпрос само за спечелените състезания, защото Нелсон например също е трикратен световен шампион. Айртон обаче умееше да се свързва с хората по специален начин. Това е нещо, което или носиш в себе си, или не. Можеш да опитваш колкото си искаш, но ако не си естествен и верен на себе си, няма как да се получи. Някои се опитват твърде настойчиво, докато Айртон нямаше нужда от подобни усилия“, обясни Алонсо.

Верстапен за корените на Сена в Сао Пауло и ранната му гибел

Верстапен започна с географския контекст: „Айртон е родом от Сао Пауло, така че е напълно логично тук подкрепата за него да бъде още по-осезаема.“ След това той засегна и най-деликатната част от съпоставката: „Разбира се, има я и тъжната истина за ранната му смърт, която кара привързаността и легендата за него да израснат още по-бързо.“

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Пилотът на Ред Бул подкрепи анализа на Алонсо, допълвайки, че тримата бразилски шампиони са имали напълно различни характери.

„Както каза Фернандо, той вероятно намираше по-лесен път към хората, но характерите на всеки човек са различни. Някои наистина искат да се харесат на аудиторията или при тях това става спонтанно. Други изобщо не се интересуват от това. Ако трябва да бъда честен, на мен също не ми пука особено, защото за мен е важно да побеждавам", допълни Верстапен.

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Нидерландецът обаче категорично отрече да подценява величието на Сена: „Дали е един от най-великите пилоти в историята? На сто процента. Изключително хубаво и специално е как хората го помнят и какво огромно значение има той за целия бразилски народ.“

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Снимки: Gettyimages