Шефът на Рейсинг Булс остава начело на тима поне до 2031 година

Ръководителят на отбора на Рейсинг Булс Алън Пърмейн ще продължи да води тима от Фаенца поне до края на сезон 2031 във Формула 1, след като подписа нов договор.

Британецът премина в екипа в началото на 2024 година, като първоначално заемаше позицията на спортен директор. Той беше повишен до поста на ръководител през лятото на 2025 година, след кето Лоран Мекис напусна екипа, за да поеме управлението на Ред Бул.

Alan extends as Team Principal & Co-CEO Sporting until 2031 🙌 #F1 #VCARB https://t.co/UzIaCV9JpX — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 6, 2026

Пърмейн е сред ветераните в падока на Формула 1, като той работи в него още от 1989 година. В продължение на над 30 година британецът е част от базирания в Енстоун отбор, който през годините е познат като Бенетон, Рено, Лотус и Алпин. Пърмейн беше освободен от френския състав през лятото на 2023, след което премина в Рейсинг Булс.

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„Изключително съм горд, че продължавам работата си с Рейсинг Булс, и бих искал да благодаря на всички в Ред Бул за доверието и подкрепата, които ми оказват. Това, което прави нашия отбор толкова специален, е общият дух, който обединява всички – както хората на пистата, така и тези във Фаенца и Милтън Кийнс. За мен е истинска привилегия всеки ден да ръководя толкова талантлив и отдаден екип.



„Битката за петото място в шампионата е нещо, с което всички трябва да се гордеем. Това обаче е резултат от дългогодишните усилия на много хора, а работата ни далеч не е приключила. Разполагаме с правилните хора, изградили сме необходимата култура на работа и имаме ясна визия за посоката, в която искаме да се развиваме. Вълнувам се от възможността да продължим да работим заедно и да се стремим към още по-големи успехи“, коментира Пърмейн по повод новия си договор.

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Снимки: Gettyimages