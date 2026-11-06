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Шампионът Антонели почита Сена с каската си за Гран При на Сао Пауло

  • 6 ное 2026 | 13:31
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Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели показа специалната каска, която ще носи в хода на уикенда за Гран При на Сао Пауло в Бразилия.

Тя е посветена на трикратния световен първенец Айртон Сена, който Антонели определя като свой идол. Именно поради тази причина италианецът се състезава с №12, с който през 1988 година Сена печели своята първа титла. Миналата неделя Антонели стана първият пилот именно от Сена, който става шампион, използайки №12.

Антонели се срещна със семейството на Айртон Сена в Сао Пауло
Антонели се срещна със семейството на Айртон Сена в Сао Пауло

„Тази каска означава много за мен! Специалният ми дизайн за този уикенд! Посвещение на моя идол и на Бразилия! Надявам се да ви хареса толкова, колкото и на мен“, написа Антонели в своя профил в Инстаграм, където представи шлема си за уикенда на „Интерлагос“.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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