Моуриньо след драмата в Атина: Имаме топки!

Жозе Моуриньо остана изключително доволен от победата на Реал Мадрид с 3:2 над АЕК, изкована в добавеното време. На пресконференцията след двубоя португалският специалист отдаде дължимото на съперника, обясни вярата на футболистите си в успеха до последния съдийски сигнал и коментира евентуалното влизане на Рафа Надал в ръководството на „кралския клуб“.

Блестящи голове донесоха драматичен успех на Реал Мадрид

„Изключително доволен съм, това е ясно. Но играхме срещу великолепен отбор, който днес изигра най-силния си мач. Нищо от това, което бяхме виждали досега от тях, не се доближаваше до показаното днес. Йович беше феноменален. Играха страхотно. Ние обаче знаехме как да страдаме и устискахме“, започна анализа си треньорът.

Запитан за способността на Реал Мадрид за пореден път да решава мачовете си в последните секунди след поредица от обрати и късни попадения, Моуриньо заяви:

„Естествено, че предпочитам лесните победи. Предпочитам да водим с 3:0 на полувремето, както срещу Сантандер. Но чувството, когато спечелиш в самия край, е фантастично. Когато победиш така, винаги остава усещането за късмет. Само че късмет е, когато нещата се развиват напук на показаното на терена. Такива мачове в заключителните минути само ние можем да ги печелим. При 2:2 пуснах Еспи и заиграх с двама нападатели и две изтеглени по фланговете крила. Ние също... не знам как точно да се изразя, без да ме цензурират, но ни стиска и имаме топки да рискуваме в такива моменти“, каза с усмивка специалистът.

👔 José Mourinho 👔 https://t.co/wR6IC0Y5BN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

Според наставника вярата до последната секунда се корени в колективното самочувствие и високата класа на играчите.

„Ако го правим, то е защото всички вярваме, че сме способни. Футболистите притежават смелост. Всеки, който влезе от пейката, дава огромен принос. Изключителен късметлия съм да разполагам със състав от играчи с подобни качества“, допълни той.

Пресконференцията бе белязана и от въпрос за Рафа Надал, който се очаква да влезе в управата на Реал Мадрид след одобрението на клубните делегати. Моуриньо не скри гордостта си от този ход на клуба.

„Шапка долу. Шапка долу за Реал Мадрид и за великия Рафа Надал!. Смятам, че той е точно това, което представлява – огромен мадридист. Разбира се, за да си част от ръководството на Реал Мадрид, трябва да си истински мадридист. Но освен това Рафа Надал си е Рафа Надал. Рафа Надал си е Рафа Надал. Като треньор на Реал Мадрид изпитвам огромна гордост, че Рафа Надал ще бъде с нас. Наистина огромна гордост. Убеден съм, че всички мадридисти мислят по абсолютно същия начин. Единственото, на което се надявам, макар и малко на шега, е феновете на други клубове, които харесват Рафа Надал, да не спрат да му симпатизират само защото вече носи екипа на Реал Мадрид“, заяви португалецът.

💪 ¡HASTA EL FINAL! ✅ ¡Victoria en Atenas en los minutos finales! https://t.co/Rb6klDTvPZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

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