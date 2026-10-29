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Луис Енрике коментира пренебрегването на Витиня за “Златната топка” и посочи с какво Дуе го затруднява най-много

  • 29 окт 2026 | 16:16
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Наставникът на Пари Сен Жермен коментира проблемите на отбора с контузиите през този сезон. Той също така призна, че се затруднява с шума около младия талант на тима Дезире Дуе, и засипа с похвали Витиня, който остана чак на 14-ата позиция в класацията за “Златната топка” въпреки миналогодишното си трето място.

“Харесва ни да имаме възможно най-голям контрол, а този проблем с контузиите е много важна част от работата ни през последните години. Има играчи, които имат по-чести травми от останалите, така че понякога е трудно да го контролираме. Опитваме се да оптимизираме натоварванията в тренировките, за да намалим контузиите. През цялата ми треньорска кариера винаги сме се опитвали да контролираме това. Има ли сме тежки времена и по-добри такива, но съм доволен от това, което се опитваме да правим. Но това винаги е трудно, защото контузиите са част от футбола на топ ниво.

Трима основни играчи ще пропуснат и предстоящия мач на ПСЖ
Трима основни играчи ще пропуснат и предстоящия мач на ПСЖ

Познаваме добре Витиня, така че не сме изненадани от представянето му. Истинско удоволствие е да разполагаш с играч с такива технически и физически качества. Неговото ниво е невероятно. Много се радвам, че мога да се възползвам от футболист от неговия калибър, въпреки че не беше на позицията, която заслужаваше в класацията за “Златната топка”. Матвей Сафонов също много добре пасва на това, което търсим, и на модерния футбол. Той е важен за начина, по който се защитаваме. Много съм доволен, той е доста смел. Щастлив съм от начина, по който играе, като ще продължава да се подобрява.

Дезире Дуе е близо до нов договор с ПСЖ
Дезире Дуе е близо до нов договор с ПСЖ

Дуе? За играч с неговите технически качества и възраст, най-трудното нещо е да се контролира шума около него. Това е най-сложното нещо за мен, защото познавам Дуе перфектно. Той е футболист с невероятна работна етика и постоянно желание да помага на тима. Когато го смениш, той винаги е усмихнат на пейката. Иска да помага на отбора. Той е невероятен играч и наблюдаването му носи удоволствие на децата и на всички, които обичат футбола. Окуражавам го да продължава да прави нещата по същия начин, както и да бъде смирен и амбициозен, защото е важно да имаш амбиции. Дано да продължава да прави същите неща”, коментира Енрике на пресконференцията си преди утрешния мач с Льо Авър.

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Снимки: Gettyimages

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