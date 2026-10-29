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Дезире Дуе е близо до нов договор с ПСЖ

  • 29 окт 2026 | 07:51
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Дезире Дуе е близо до нов договор с ПСЖ

Пари Сен Жермен е все по-близо до продължаването на договора на френския национал Дезире Дуе. Ръководството на европейския клубен шампион вече води преговори с представителите на 21-годишния футболист, който се утвърди като един от основните играчи в състава на Луис Енрике.

Настоящият контракт на Дуе е до лятото на 2029 година, но парижани искат да си гарантират услугите му за още по-дълъг период. Според информация на "RMC Sport" клубът вече е отправил първо устно предложение към офанзивния футболист.

ПСЖ е готов да предложи на Дуе удължаване на договора с още три години – до юни 2032 година. Очаква се новото споразумение да включва и значително увеличение на заплатата му, което да отразява нарасналата му роля в отбора.

Преговорите протичат в положителна атмосфера, като самият футболист също желае да продължи кариерата си на „Парк де Пренс“. Все още обаче предстои двете страни да уточнят финансовите параметри на евентуалното споразумение.

Дуе премина в ПСЖ от Рен през лятото на 2024 година и постепенно се превърна във важна фигура в атаката на френския гранд. От началото на настоящия сезон той има четири гола и четири асистенции в 11 мача във всички турнири.

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Снимки: Gettyimages

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