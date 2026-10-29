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Трима основни играчи ще пропуснат и предстоящия мач на ПСЖ

  • 29 окт 2026 | 15:25
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Нападателят Усман Дембеле, левият бек Нуно Мендеш и централният бранител Маркиньос ще пропуснат мача на Пари Сен Жермен срещу Льо Авър, обявиха от френския клуб.

Тримата основни играчи на тима все още се възстановяват от различни контузии и не тренираха със състава на Луис Енрике днес, което означава, че няма да пътуват за гостуването утре вечер. Ще отсъства и крилото Хвича Кварацхелия, който бе опериран във вторник, но неговата травма е тежка и той може да пропусне всички мачове до края на сезона. Маркиньос и Дембеле бяха сменени принудително заради контузии при победата над Барселона с 4:2 в Шампионска лига. Нуно Мендеш отсъства след гостуването на Страсбург по-рано през сезона.

Все още не се знае дали в групата на тима ще бъде крилото Мика Годс. Той бе освободен от заниманието на отбора, тъй като се очаква да стане баща в близките часове. Вероятно белгиецът ще пропусне също гостуването на Льо Авър.

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Снимки: Gettyimages

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