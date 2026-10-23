Алегри: Мачът с Рома е важен, но не е нито последен, нито решаващ

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри определи утрешното дерби с Рома като важно, но уточни, че то няма да бъде от решаващо значение за тима, тъй като му предстоят още много мачове през сезона.

“Мачът е от голямо значение, все пак е Наполи - Рома. Те се справят доста добре още от миналия сезон, в който се класираха за Шампионската лига, а сега са близо до първото място. Джан Пиеро Гасперини върши чудесна работа, като отборът играе с ентусиазъм и добра техника. Така че това ще бъде труден двубой, като би било добре да се върнем от играта, с която записахме две победи и едно реми, преди да загубим от Венеция. Въпреки че мачът е важен, той нито ще е последният за нас, нито ще реши битката за място в ШЛ. Ние обаче сме чак на осмото място в класирането и трябва да се подобрим в определени зони на терена, най-вече когато не владеем топката, както и да постигнем постоянство в резултатите. Ще настигнем тези пред нас само ако направим победна серия.

Massimiliano Allegri believes that the ‘most important’ thing for Napoli to do heading into their Serie A match against Roma is to improve on their work out of possession, but admits that his players need to start delivering results on a more consistent basis as well. https://t.co/ahHLF0CnaD — Football Italia (@footballitalia) October 23, 2026

Отборите на Гасперини играят човек срещу човек и създават доста пространства. Ако постигнеш резултат, това могат да бъдат красиви и зрелищни мачове, но ако не успееш, това е проблем. Трябва да имаме страхотна техника и да изразходим много енергия. Да видим как ще се справим в защита. Всички са наред, с изключение на Амир Рахмани, който имаше висока температура, така че трябва да видим как е днес. Дали ще използвам Кевин Де Бройне в по-дефанзивна роля? Имаме футболисти, които притежават качества и характеристики. Той може да играе пред защитата или в двойка опорни халфове. Мисля, че го направи срещу Фрозиноне. Поставих го там и се справи добре, това е най-важното нещо. Също така разполагаме с футболисти като Станислав Лоботка и Били Гилмор, които от началото на сезона са изиграли доста мачове за клуба и националния си отбор. Много е важно да разпределяме натоварването на играчите. Когато играеш толкова много двубои един след друг, имаш нужда от всички. Днес е последната ни тренировка и ще реша”, коментира Алегри на пресконференцията си.

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Снимки: Gettyimages