Футболист на съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите вкара два гола директно от корнер

Футболистът на КуПС Куопио Петери Пенанен може да се похвали с нещо рядко във футбола. В разстояние на десетина дни финландският халф вкара два гола директно от корнер. 26-годишният Пенанен се разписа от ъглов удар при загубата на тима си от Трабзонспор на Мохамед Салах в Лигата на конференциите (2:4).



В 54-ата минута той прехвърли вратаря на турския тим Андре Онана. В неделя в 55-ата минута на мача срещу ХИК Хелзинки. Той се разписа в 55-ата минута на мача, като изпълни от същия ъгъл и по същия начин.



КуПС е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, като двата тима ще се срещнат помежду си на 10 декември от 19:45 часа в Тампере.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google