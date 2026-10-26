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Футболист на съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите вкара два гола директно от корнер

  • 26 окт 2026 | 14:37
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Футболист на съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите вкара два гола директно от корнер

Футболистът на КуПС Куопио Петери Пенанен може да се похвали с нещо рядко във футбола. В разстояние на десетина дни финландският халф вкара два гола директно от корнер. 26-годишният Пенанен се разписа от ъглов удар при загубата на тима си от Трабзонспор на Мохамед Салах в Лигата на конференциите (2:4).

В 54-ата минута той прехвърли вратаря на турския тим Андре Онана. В неделя в 55-ата минута на мача срещу ХИК Хелзинки. Той се разписа в 55-ата минута на мача, като изпълни от същия ъгъл и по същия начин. 

КуПС е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, като двата тима ще се срещнат помежду си на 10 декември от 19:45 часа в Тампере. 

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