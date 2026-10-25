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Крило на ЦСКА ще отсъства поне един месец

  • 25 окт 2026 | 20:08
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Крило на ЦСКА ще отсъства поне един месец

ЦСКА получи тежък удар в навечерието на дербито с Лудогорец. През уикенда се потвърди информацията, че контузията на крилото Лео Перейра е сериозна, като той ще отсъства от терена повече от месец, пише "Тема Спорт".

Все още не е ясно дали 26-годишният бразилец ще се завърне в игра до края на годината, или доста след това. Фланговият нападател получи травма в областта на адукторите по време на официалната тренировка преди мача с Нордселанд, която се проведе на изкуствения терен във Фарум.

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Гласен за титуляр в Дания се контузил на последната тренировка на ЦСКА

За съжаление на "червения" щаб, опасенията, че контузията му може да се окаже тежка, се оправдаха и той няма да бъде на разположение на Маркус Гиздол за предстоящите важни мачове на вътрешната и континенталната сцена.

ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?
ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?

Аут за предстоящия сблъсък с Лудогорец ще е и голмайсторът на "армейците" Жоел Цварц. Таранът, който има 12 попадения от началото на сезона, получи разтежение на дясното бедро при гостуването на Несебър за Купата на България и не пътува с тима за визитата на Нордселанд в Лигата на конференциите.

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