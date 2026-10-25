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Стойчо Младенов: ЦСКА трябва да е шампион

  • 25 окт 2026 | 15:59
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Една от знаковите фигури на ЦСКА Стойчо Младенов сподели впечатленията си от новото ръководство на "червените", както и от новия стадион "Българска армия", който ще бъде открит на 31 октомври.

"Чувството беше необяснимо. Новият дом е нещо прекрасно, страхотно", разкри той пред БНТ.

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"Мисля, че това, което беше "Българска армия" навремето, в този си вид новият стадион ще бъде 10 пъти по-взривоопасен от страна на феновете. Врящото котле, така бих го нарекъл. Защото акустиката и плътността на феновете, която ще се осъществи, ще бъде наистина 12-ият играч в полза на ЦСКА", добави той.

"Във вътрешния шампионат и в тези два мача с Монако и Нордселанд се вижда разликата във всяко едно отношение. Като схема на игра, като поведение. Разликата с предишния треньор Христо Янев и сега новия треньор - огромна е разликата, тя е несравнима. ЦСКА вече играе това, което всички силни европейски отбори практикуват. Разбира се, че има още детайли, които трябва да се доизпипат, за да се получи по-усъвършенствана самата игра и по-ползотворна, по-ефикасна. Рано е за оценки."

Стойчо Младенов: Несравнима, огромна разлика в играта на ЦСКА при Янев и Гиздол
Стойчо Младенов: Несравнима, огромна разлика в играта на ЦСКА при Янев и Гиздол

"Виждаме добри неща, които трябва да продължат в по-силен етап от мачовете. Може би ще видим истинските качества на треньора. Дали е това, което всички искаме и желаем, или е човек, който изповядва един и същи футбол във всеки един мач", заяви Младенов по адрес на Маркус Гиздол.

"ЦСКА иска победа на всяка цена, повярвайте ми. Равните мачове ЦСКА не го устройват. Това, че се играе красив футбол с агресия, със скорост, открит футбол, това в един определен момент феновете няма да се радват на това нещо, феновете искат победи. Феновете искат да бъдат първи. ЦСКА трябва да бъде първи, трябва да е шампион. Големите треньори трябва да умеят да четат играта. Не инерциите да ги водят", смята легендарният футболист на ЦСКА.

"Първо искам ЦСКА да е шампион тази година. Надявам се и вярвам, че това нещо ще се осъществи. И второ, което искам, българският футбол една крачка, но в положителна насока да се развива, във възходяща линия. Това е мечтата ми, защото за успехите на националния отбор, на клубните отбори се определя качеството и нивото на треньорите. Тогава вече треньорите ще имат по-голяма възможност да отидат в чужбина да работят и да се развиват."

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