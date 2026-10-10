Достанич: Футболът е игра на грешки

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич коментира причините за загубата от Ботев (Пловдив) с 0:1. Голът на "канарчетата" дойде след груба грешка на Никола Савич при изнасянето на топката, но наставникът на столичани беше категоричен, че няма да хвърля вината върху даден футболист.

"Мисля, че направихме добър мач. Всеки един от футболистите даде всичко от себе си. През първото полувреме бяхме по-добрият отбор. Футболът е игра на грешки. Ние направихме и оттам нататък загубихме.

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Опитахме се в края на мача да играем офанзивно. Имаше напрежение, много фенове. За съжаление не успяхме да създадем по-сериозно положение през втората част.

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Каквото е за единия отбор, такова е и за другия. Днес стадионът беше пълен, атмосферата за игра беше хубава. Никога няма да обвинявам даден футболист за загуба. Когато печелим, печелим всички. Така е и при загубите. Доста от мачовете ги загубихме заради наши грешки. Дано не ги повтаряме оттук нататък.

За нас мачът за Купата е много важен. Ще подходим сериозно", сподели Достанич.

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