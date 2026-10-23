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Сектор "Г": Бяхме "домакини" в Дания, вие сте сърцето на ЦСКА

  • 23 окт 2026 | 16:40
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Организираните привърженици на ЦСКА излязоха със съобщение на страницата "Трибуна Сектор Г" във "Фейсбук". Запалянковците похвали всички свои "колеги", които са подкрепили снощи тима на Маркус Гиздол срещу Нордселанд на "Фарум Парк". Срещата от Лига на конференциите завърши 2:2.

Феновете на ЦСКА избраха Годой за №1 срещу Нордселанд
Феновете на ЦСКА избраха Годой за №1 срещу Нордселанд

"Армейци, след снощното чудесно представяне в "домакинството" ни на Нордселанд искаме да благодарим на всички пътували до далечна Дания, за да накарат любимия отбор да се чувства буквално "вкъщи". Вие сте сърцето на този велик клуб!Говерейки за дома няма как да пропуснем и най-важната новина от последните седмици, която всички вече сте разбрали - срещу "Славия" се завръщаме на Армията!

Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа
Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Не можем да ви опишем вълнението, с което пишем тези редове, а с още по-голям трепет ще довършим приготовленията за грандиозното представление, което предстои. Остана ни много малко до мечтания резултат и зависи изцяло от нас дали ще го постигнем! Може да ни помогнете това да се случи, закупувайки официалния ни шал по повод завръщането ни у дома "Армията" от магазина ни на "Иван Асен" или от линка по-долу: https://forms.gle/ZUgSBKdHbpZtbeXj8

А ето и добре познатите други начини за помощ:

IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01
БАНКА: TBI Bank
REVOLUT: +359887626180
PAYPAL: fcsektorg@gmail.com

САМО, САМО, САМО ЦСКА!", написаха феновете от Северната трибуна.

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