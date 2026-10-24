Челси и Тотнъм в голямо лондонско дерби на "Стамфорд Бридж"

В днешния 24 октомври (събота) "Стамфорд Бридж" ще бъде арена на вълнуващия сблъсък от 8-ия кръг на Премиър лийг между Челси и Тотнъм. Домакините, водени от Чаби Алонсо, влизат в мача от 4-то място в класирането с актив от 13 точки, докато Тотнъм на Роберто Де Зерби е непосредствено над зоната на изпадащите с едва 6 точки след незадоволителен старт на кампанията.

Челси се намира в отлична серия от две поредни победи в първенството, надделявайки над Борнемут с 5:1 у дома и над Евертън с 0:2 като гост. Отборът на Шаби Алонсо е записал 4 победи, 1 равенство и 2 загуби от началото на сезона с голова разлика 17:13. В предните си домакинства сините показаха сериозна резултатност, включително и при успеха с 6:3 срещу Лийдс за Карабао Къп в началото на миналия месец. Така Ахилесовата пета на "сините" се оказва отбраната.

Евертън разполага с изключително къс състав – срещу Челси това си пролича

От друга страна, Тотнъм спечели първата си победа в първенството едва в миналия кръг, надигравайки Ковънтри с 3:1 у дома. Преди това шпорите регистрираха равенство 1:1 срещу Манчестър Юнайтед и загуба от Астън Вила с 2:3. С баланс от 1 победа, 3 равенства и 3 поражения и голова разлика 6:10, воденият от Де Зерби тим има нужда от точки, за да се отдалечи от опасната зона.

Красиви голове донесоха първа победа на Тотнъм за сезона

Традицията на "Стамфорд Бридж" категорично фаворизира домакините. От 1990 година насам Челси има само 1 поражение у дома срещу Тотнъм във всички турнири от общо 41 изиграни мача, записвайки 27 победи и 13 равенства. В последния официален сблъсък между двата тима през май 2026 година сините надделяха с 2:1 на своя стадион.

Чаби Алонсо с окуражителни новини за Емилиано Мартинес

И двата отбора влизат в мача с сериозни кадрови затруднения. В състава на Челси поради контузия липсва капитана Рийс Джеймс, който претърпя операция на коляното, а вратарят Емилиано Мартинес и крилото Джейми Гитенс също са извън сметките. Нападателят Жоао Педро, който вече има 5 гола и 3 асистенции през сезона, се очаква да води атаката заедно с Морган Роджърс и Коул Палмър.

Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

За Тотнъм халфът Джеймс Мадисън остава под въпрос, след като се разписа срещу Ковънтри, но не тренира пълноценно през седмицата. Извън строя поради наказание е Родриго Бентанкур, а поради контузии мача пропускат Лукас Бергвал, Чави Симонс, Уилсън Одобер и Савио. Очаква се в атака за гостите да започне Доминик Соланке, подпомаган от Мохамед Кудус и Омар Мармуш.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google