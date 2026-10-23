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Чаби Алонсо с окуражителни новини за Емилиано Мартинес

  • 23 окт 2026 | 17:50
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Чаби Алонсо с окуражителни новини за Емилиано Мартинес

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо разкри, че титулярният страж Емилиано Мартинес ще отсъства няколко седмици, а не месеци, след като претърпя операция на челюстта след ужасяващ сблъсък с Джарад Брантуейт по време на срещата между лондончани и Евертън през миналия уикенд. Вратарят бе изнесен на носилка след продължително прекъсване на играта, а веднага след това бе закаран в болница.

“Той се подобрява. Претърпя операция и се чувства все по-добре с всеки изминал ден, но все пак трябва да изчакаме. Ще отнеме няколко седмици. Надяваме се да са по-малко, но трябва да изчакаме. Хубавото е, че той се чувства по-добре, а ние трябва да се съобразим с мнението на лекаря и хирурзите. Като се има предвид, че ставаше въпрос за сериозен случай, той се справя добре".

Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията
Дибу Мартинес обяви кога ще се върне след операцията

Майк Пендерс, който се появи в игра на мястото на Мартинес, стана най-младият вратар на Челси в Премиър лийг и бе сравнен в положителна светлина със своя сънародник и бивш страж на „сините“ Тибо Куртоа – играч, когото Алонсо тренираше в Реал Мадрид през миналия сезон.

„Има много прилики“, отбеляза мениджърът. „Не само по отношение на националността и физическите данни – и двамата са левичари и притежават доминиращо присъствие. Говорих с Тибо по време на Световното първенство за Майк и той също потвърди, че вижда приликата. Трябва да му помагаме и да го подкрепяме, но той е вратар както за настоящето, така и за бъдещето.“

Ето какво каза Алонсо и за предстоящото дерби с Тотнъм. “Сините” имат само една загуба на свой терен в последните 41 сблъсъка с “шпорите”.

“Всяко дерби е специално. Усещаш енергията и вълнението от трибуните. Тази енергия ти е нужна на терена, защото знаем, че тя може да бъде истински стимул. Трябва да имаме правилна нагласа, но и емоционален контрол. И от двете страни има много страст и себераздаване, а ние искаме да играем футбол със сърце. Знам за статистика, но утре предстои нов мач. Сега трябва да докажем, че можем да продължим тази серия. Трябва да играем със сърце и ум".

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