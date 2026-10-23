Чаби Алонсо с окуражителни новини за Емилиано Мартинес

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо разкри, че титулярният страж Емилиано Мартинес ще отсъства няколко седмици, а не месеци, след като претърпя операция на челюстта след ужасяващ сблъсък с Джарад Брантуейт по време на срещата между лондончани и Евертън през миналия уикенд. Вратарят бе изнесен на носилка след продължително прекъсване на играта, а веднага след това бе закаран в болница.

“Той се подобрява. Претърпя операция и се чувства все по-добре с всеки изминал ден, но все пак трябва да изчакаме. Ще отнеме няколко седмици. Надяваме се да са по-малко, но трябва да изчакаме. Хубавото е, че той се чувства по-добре, а ние трябва да се съобразим с мнението на лекаря и хирурзите. Като се има предвид, че ставаше въпрос за сериозен случай, той се справя добре".

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Майк Пендерс, който се появи в игра на мястото на Мартинес, стана най-младият вратар на Челси в Премиър лийг и бе сравнен в положителна светлина със своя сънародник и бивш страж на „сините“ Тибо Куртоа – играч, когото Алонсо тренираше в Реал Мадрид през миналия сезон.

„Има много прилики“, отбеляза мениджърът. „Не само по отношение на националността и физическите данни – и двамата са левичари и притежават доминиращо присъствие. Говорих с Тибо по време на Световното първенство за Майк и той също потвърди, че вижда приликата. Трябва да му помагаме и да го подкрепяме, но той е вратар както за настоящето, така и за бъдещето.“

Ето какво каза Алонсо и за предстоящото дерби с Тотнъм. “Сините” имат само една загуба на свой терен в последните 41 сблъсъка с “шпорите”.

“Всяко дерби е специално. Усещаш енергията и вълнението от трибуните. Тази енергия ти е нужна на терена, защото знаем, че тя може да бъде истински стимул. Трябва да имаме правилна нагласа, но и емоционален контрол. И от двете страни има много страст и себераздаване, а ние искаме да играем футбол със сърце. Знам за статистика, но утре предстои нов мач. Сега трябва да докажем, че можем да продължим тази серия. Трябва да играем със сърце и ум".

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