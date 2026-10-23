Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби обяви, че негативната серия на отбора при гостуванията на Челси трябва да послужи като допълнителен стимул, а не като повод за притеснение преди предстоящото лондонско дерби.

„Шпорите“ имат само един успех на „Стамфорд Бридж“ в ерата на Висшата лига, като са допуснали десет поражения в последните си дванадесет срещи срещу този съперник. Италианският специалист обаче категорично отхвърли тезата, че тази черна серия създава допълнително напрежение върху тима, и изрази увереност, че футболистите му могат да надградят над домакинския успех с 3:1 срещу Ковънтри в понеделник, който бе първи за Тотнъм в първенството през този сезон.

Запитан дали усеща страх сред възпитаниците си, Де Дзерби бе категоричен: „Не, не мисля, че има такъв, защото до момента съм водил Тотнъм само в един мач срещу Челси. Това трябва да бъде още един източник на мотивация за нас, а не пореден проблем. Ние не сме играли в онези срещи от миналото, а аз не бях начело на отбора през предишните сезони. Вече имаме достатъчно грижи, за да мислим и за това.

Съществуват много негативни рекорди, но за мен те са само повод за допълнителна мобилизация. Искам тези статистики да дадат на играчите повече енергия, правилна нагласа и хъс за победа, защото разполагаме с необходимата класа. Изправяме се срещу изключително силен опонент с отличен треньор, ясен стил и класни състезатели, но и нашите футболисти са на много високо ниво. Трябва обаче да го покажем като задружен отбор, а не чрез индивидуални изяви“, добави наставникът.

"We have to show together as a team, not as individuals" Roberto De Zerbi on the strength of his Tottenham Hotspur squad ahead of their London derby game against Chelsea 💬 https://t.co/j985c4nJun — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 23, 2026

Тотнъм ще преследва първия си успех на терена на Челси от 2018 година насам, но задачата се усложнява от кадрови проблеми. Аут за двубоя е Дестини Удоджи, а под сериозен въпрос е Джеймс Мадисън. Халфът отбеляза гол при първия си старт като титуляр от 536 дни насам срещу Ковънтри, но след това пропусна три тренировъчни дни.

Деян Кулушевски също се готви по индивидуален режим след завръщането си на терена след 18-месечно отсъствие. Добрата новина за състава е възстановяването на Педро Поро от мускулен проблем в задното бедро, докато Анди Робъртсън и Омар Мармуш са напълно готови за игра, въпреки че бяха принудително заменени в понеделник.

„Мадисън не тренира с групата през първите три дни и не знам дали ще бъде на разположение за утре“, коментира Де Дзерби. „Както неведнъж съм казвал, не желая да поемам излишни рискове. В този етап от сезона в европейския футбол се наблюдават изключително много контузии и това важи за всички отбори, не само за Тотнъм. Затова се старая да не рискувам със здравето на играчите, за да не ги губим за дълги периоди.

Кулушевски работи здраво, но в началото на седмицата също се подготвяше индивидуално. Заедно с медицинския щаб търсим най-доброто решение и за Удоджи. След срещата с Манчестър Юнайтед той не е тренирал с нас, което е проблем. За щастие имаме достатъчно варианти на този пост, но трябва да вземем най-правилното решение както за него, така и за целия отбор“, обобщи италианският треньор.

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Снимки: Gettyimages