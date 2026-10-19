Евертън разполага с изключително къс състав – срещу Челси това си пролича

ПАТРИК БОЙЛЕНД, "Атлетик"



„Най-малката отборна снимка, виждана някога“ – така гласеше една от по-изумителните реакции в социалните мрежи към официалната снимка на състава на Евертън за сезон 2026/27.

The Toffees. ✊🔵 https://t.co/kZsEdoCErC — Everton (@Everton) September 22, 2026

Снимката беше публикувана миналия месец след тежкия край на летния трансферен прозорец и показваше група от 21 футболисти, сред които едва 18 полеви играчи. В нея имаше само един нападател – Тиерно Бари, и само един ляв бек – Виталий Миколенко. До последния беше новото попълнение за десния фланг на отбраната Ейнсли Мейтланд-Найлс, привлечен от Лион за около 4 милиона паунда. Универсалният Мерлин Рьол, който в момента се преквалифицира в краен защитник, също може да бъде използван на тази позиция, но засега е по-скоро резервен вариант.

Дори да оставим настрана преувеличенията, трудно е да си представим по-оскъден състав на ниво Висша лига. В груповата снимка на Челси, съперника на Евертън в събота, бяха включени 26 футболисти, без да броим многобройните играчи, преотстъпени на други клубове. Хъл Сити, който спечели промоция за елита, разполага с най-голямата група в Пермиър лийг – 33 футболисти.

Какъвто и критерий да използваме, Евертън има най-малкия състав в английския елит. Според данните на Transfermarkt тимът разполага с трима играчи по-малко от Лийдс, Нотингам Форест и други клубове. Мениджърът Дейвид Мойс несъмнено има на разположение някои качествени футболисти – трима представители на Евертън, Джордан Пикфорд, Джарад Брантуейт и Джеймс Гарнър, попаднаха в последната група на английския национален отбор. Дълбочината на състава обаче е опасно малка.

Това беше една от причините силният старт на Евертън през сезона, в който тимът записа осем поредни срещи без загуба във всички турнири преди домакинското поражение с 0:2 от състава на Челси, воден от Чаби Алонсо, да изглежда трудно устойчив в дългосрочен план.

Мойс и футболистите му заслужават признание за положителната серия, но преди съботния двубой имаше усещане, че отборът все още не е намерил оптималния си ритъм. Програмата също беше благоприятна досега, а Челси изглеждаше като най-сериозното изпитание за тима от началото на кампанията.

Евертън не издържа този тест. След гола на Педро Нето, паднал само 43 секунди след началото на второто полувреме, домакините така и не успяха да реагират убедително. Беззъбата им игра след попадението извади на показ слабостите на състава.

Напоследък беше писано много за начина, по който летният трансферен прозорец се разви неблагоприятно за клуба. Собствениците от групата Friedkin бяха критикувани за недостатъчните инвестиции в края на лятото. Наистина, Евертън започна да действа като клуб с ограничени финансови възможности, който търси бързи продажби, преди да може да осигури средства за нови попълнения.

Според някои хора в клуба в края на трансферния прозорец условията са се променили и Евертън е бил само на две-три качествени попълнения от успешен трансферен период. Ако бяха привлечени първият избор за десния бек Гуела Дуе и нападателят Фоларин Балогун, както и резервен вариант за левия фланг на отбраната, съставът на Мойс щеше да е в много по-добра позиция да надгради през този сезон.

Дуе обаче винаги е бил смятан за финансово недостижим. В крайна сметка той премина в Байер (Леверкузен) срещу сума, която според информациите е достигнала общо 37 милиона евро (31,2 милиона паунда). Балогун пък се отказа от сделка за 45 милиона паунда в последния ден на трансферния прозорец, оставяйки Евертън в изключително затруднено положение.

Евертън разгледа повече от дузина варианти за позицията на десния бек, преди непосредствено преди затварянето на прозореца да избере по-бюджетния вариант с Мейтланд-Найлс. Началото му на „Гудисън Парк“ е противоречиво. Бившият футболист на Арсенал отбеляза великолепен изравнителен гол при дебюта си срещу Манчестър Юнайтед, но същевременно има частична вина за три от последните четири попадения, допуснати от Евертън. Сред тях е и голът на Нето, при който Йорел Хато го преодоля с лекота.

Евертън вероятно плаща цената за избора на евтин вариант на позиция, на която очевидно се нуждаеше от сериозно подсилване. Това беше вторият пореден двубой, в който Мейтланд-Найлс беше заменен. Рьол го смени на десния бек още в 55-ата минута.

Преди контузията на Рьол миналия месец Евертън очакваше той да получи първата си повиквателна за националния отбор на Германия. В клуба смятат, че той може да се превърне в постоянна част от Бундестима и в новата си позиция. Очевидно обаче футболистът все още се учи да играе като краен защитник. Показателно беше, че Мойс отново предприе тази смяна, а след срещата заяви на пресконференцията си, че Рьол се е „справил по-добре“, след като е бил преместен в отбраната.

Междувременно отсъствието на Миколенко през миналия уикенд наложи нежелано разместване, при което Джарад Брантуейт беше преместен от предпочитаната си позиция в центъра на защитата. Това наруши баланса на отбора по левия фланг. Липсата на достатъчно офанзивни опции там затруднява Евертън както в опитите му да наваксва изоставане в резултата, така и срещу съперници, които се отбраняват дълбоко в собствената си половина.

В средата на терена Мойс има повече възможности за избор, но нито Джеймс Гарнър, най-добрият играч на Евертън за сезон 2025/26, нито лятното попълнение Кристиан Ньоргор успяха да проведат пълноценна предсезонна подготовка. Гарнър имаше проблеми с херния, а Ньоргор – с ахилесовото сухожилие, и това си личи.

Мениджърът на Евертън призна, че Ньоргор е изглеждал малко преуморен в краткото си участие срещу Челси, но подчерта, че трябва да му даде игрови минути, за да възстанови формата си. Именно Ньоргор извърши нарушението, от което последва пряк свободен удар и вторият гол на Челси.

След това идва ред на Бари. Нападателят вече е само на две попадения от головия си актив от осем гола през миналия сезон, но не е известен с особено прецизното си завършване. Преди съботния двубой той беше футболистът с най-много пропуснати чисти голови положения в Премиър лийг. Срещу Челси пропиля и единствения наистина добър шанс за Евертън, след като стреля с глава право в Емилиано Мартинес, въпреки че беше непокрит. Бари не може да бъде единственият играч, от когото се очаква да осигурява головете на отбора.

В други зони картината е различна, особено по фланговете, където изглежда, че някои футболисти не получават достатъчно възможности. Мойс призна, че Тайрик Джордж е имал лош късмет, след като е загубил титулярното си място въпреки добрия старт на сезона. В петък мениджърът отново похвали и другия флангови футболист Тайлър Диблинг. Халфът Хейдън Хакни също започна кампанията добре, но впоследствие изпадна от сметките.

В събота игрови минути получи само един от тримата – Джордж. Мойс вече даде да се разбере, че ще въвежда постепенно и тримата в състава. По думите му първоначално Рьол е бил използван като флангови играч, за да противодейства на заплахата от Пеп Чавария от Челси, който в крайна сметка не се появи на терена.

Малко от смените на Евертън, ако изобщо някоя, дадоха резултат. Не се забелязваше и ясна промяна в схемата или тактическия подход на домакините, докато те безуспешно се опитваха да намерят път обратно в срещата.

В крайна сметка Евертън заприлича на отбор с тъп инструмент в ръцете – неподходящ за задачата, която трябваше да изпълни.

Несъмнено предстоят още следобеди като този за Евертън, чийто оскъден състав ще има нужда от подсилване през януари. На Мойс остава единствено да се надява подобни дни да бъдат възможно най-редки.



Снимка 2: AI

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