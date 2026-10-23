Ландо Норис пие обезболяващи заради неравностите на пистата в Остин

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис разкри, че му се налага да приема медикаменти срещу главоболие, за да се справя с последиците от сериозните неравности по трасето в Остин, домакин на Гран При на САЩ.

Пистата „Съркит ъф ди Америкас“ бе изградена през 2012 година върху тераформирани блатни терени близо до международното летище „Остин-Бергстром“. Това води до непрекъснато движение и слягане на почвата под асфалта, като специфичният тексаски климат допълнително амортизира настилката.

FULL CLASSIFICATION ⏱️ FP1 goes the way of Charles Leclerc, ahead of Max Verstappen and Lando Norris 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/FE6NIEMolE — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

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Проблемът не беше толкова сериозен преди 2022 година, когато болидите не се движеха толкова ниско до земята. В ерата на граунд ефекта между 2022 и 2025 година обаче аеродинамичното притискане се генерира чрез максимално спускане на колите към асфалта, което усилва многократно ударите от всяка неравност.

Преди тазгодишния старт Макс Верстапен определи условията като „неприемливи“ и алармира за опасност от трайни гръбначни увреждания, след като по време на състезанието през 2025 година е изпитал пикови натоварвания от девет джи.

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Норис подкрепи напълно позицията на своя колега и световен шампион по отношение на критиките към състоянието на трасето.

„Бих казал, че е прав. Ако в днешно време се строи ново съоръжение, ФИА налага строги изисквания и регулации, а допустимите отклонения са минимални. Това трасе определено не се доближава до актуалните стандарти, но то все пак е по-старо, а не новопостроено“, заяви Норис пред медиите.

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„Ситуацията е доста тежка. Има места, преди които ми се налага да пия хапчета за главоболие, просто защото подскачането е огромно и главата ти се удря в яката на кокпита. Определено не е приятно изживяване, но нямаме голям избор. Повдигаме въпроса и се оплакваме многократно, но има граница на това какво можем да направим. При всички случаи Верстапен е абсолютно прав.“

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Снимки: Gettyimages