Верстапен не изключи възможността да бъде наказан до края на сезона

Макс Верстапен не изключи възможността в даден момент до края на сезона той да изтърпи наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата система на своя автомобил.
Четирикратният шампион, който спечели последните две състезания в Малайзия и Сингапур, практически вече е използвал всичките си разрешени елементи за кампанията. Това означава, че използването на всеки следващ допълнителен компоненти, ще означава преместване с поне десет места назад на старта.
„Потенциално ще трябва да изтърпим наказание в даден момент, да. Но няма набелязана дата за случая. Така че просто ще видим как се развиват нещата“, коментира Верстапен.
За разлика от нидерландеца, неговият съотборник Исак Хаджар вече изтърпя няколко наказания, включително в Сингапур преди две седмици. Френският състезател е използвал цели осем двигателя с вътрешно горене при разрешени четири. Хаджар е използвал допълнителни елементи и от другите компоненти на своята задвижваща система от началото на сезона.
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Снимки: Gettyimages