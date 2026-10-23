Верстапен не изключи възможността да бъде наказан до края на сезона

Макс Верстапен не изключи възможността в даден момент до края на сезона той да изтърпи наказание за използването на допълнителни компоненти в задвижващата система на своя автомобил.

Четирикратният шампион, който спечели последните две състезания в Малайзия и Сингапур, практически вече е използвал всичките си разрешени елементи за кампанията. Това означава, че използването на всеки следващ допълнителен компоненти, ще означава преместване с поне десет места назад на старта.

Kicking back in the garage, ready for FP1 🔜😉 #F1 || #USGP 🇺🇸 https://t.co/2qihDB656T — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2026

„Потенциално ще трябва да изтърпим наказание в даден момент, да. Но няма набелязана дата за случая. Така че просто ще видим как се развиват нещата“, коментира Верстапен.

Of course Max’s boots match 🤩✨ #F1 || #USGP 🇺🇸 https://t.co/ydK1caOJrq — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2026

За разлика от нидерландеца, неговият съотборник Исак Хаджар вече изтърпя няколко наказания, включително в Сингапур преди две седмици. Френският състезател е използвал цели осем двигателя с вътрешно горене при разрешени четири. Хаджар е използвал допълнителни елементи и от другите компоненти на своята задвижваща система от началото на сезона.

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Снимки: Gettyimages