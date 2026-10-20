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Кулушевски: Понякога мислех, че това никога няма да се случи

  • 20 окт 2026 | 15:01
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Деян Кулушевски определи завръщането си на терена след 526 дни извън футбола като момент, който дълго е изглеждал невъзможен. Шведският национал отново игра за Тотнъм при победата с 3:1 над Ковънтри в Премиър лийг, след като близо година и половина се възстановяваше от тежка травма на коляното.

„Имаше моменти, в които си мислех, че това никога няма да се случи. Беше изключително трудно, но никога не се отказах. Просто продължавах да работя всеки ден, без да знам кога ще мога да се върна“, сподели Кулушевски, цитиран от „Мирър“. Шведът не беше играл от май 2025 г., когато получи сериозната контузия в двубой срещу Кристъл Палас. Възстановяването му се проточи заради усложнения и допълнителна медицинска намеса.

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Завръщането му предизвика бурна реакция сред феновете на Тотнъм, а футболистът призна, че емоциите са били огромни. Мениджърът Роберто Де Дзерби също не скри радостта си от възможността отново да разчита на 26-годишния атакуващ полузащитник.

„Той страда твърде много. Заслужава да изпита отново емоцията да бъде на терена“, заяви италианецът преди срещата.Отсъствието на Кулушевски лиши лондончани от един от най-креативните им футболисти. Шведът пропусна триумфа на Тотнъм в Лига Европа през 2025 г., целия следващ сезон и Световното първенство през 2026 г. Завръщането му е сериозен позитив за отбора, който се надява да стабилизира представянето си във Висшата лига. Въпреки това клубът ще трябва внимателно да управлява натоварването му след дългия период извън игра.

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Снимки: Gettyimages

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