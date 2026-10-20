Де Дзерби: Не играхме толкова добре, колкото в предишните мачове, но победихме

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби изрази задоволството си от победата с 3:1 над Ковънтри, която бе първа за лондончани в Премиър лийг през този сезон. Италианският специалист обаче призна, че отборът му не е показал най-доброто си лице, въпреки че най-накрая е успял да стигне до трите точки. Той похвали футболистите си за характера и реакцията им след изравнителния гол на съперника.

„Много съм доволен от резултата, отношението, духа и реакцията след допуснатия гол. Честно казано, не играхме толкова добре, колкото в предишните мачове. Но трябва да отдадем заслуженото и на съперника, защото се защитаваше много добре и компактно. Когато атакувахме по фланговете чрез Кудус и Робъртсън, не придвижвахме топката с необходимата скорост. Може би бяхме прекалено предвидими с трима защитници. Използвахме тази схема най-вече заради контузии", заяви Де Дзерби.

"Кудус играеше по десния фланг, Робъртсън по левия, а освен това използвахме трима футболисти зад нападателя с различни характеристики. Отбелязахме два гола благодарение на тези играчи, но не бива да забравяме и Соланке, който се представи много добре", допълни наставникът.

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Той отбеляза и завръщането в игра на Деян Кулушевски след отсъствието му от терените заради контузия за близо 18 месеца.

„Завръщането на Деян Кулушевски беше фантастичен момент. Той е невероятен човек и празнувахме с него в съблекалнята след мача. Може би това беше най-важното нещо след победата“, заяви Де Дзерби

"Сега трябва да осъзнаем, че можем да побеждаваме, защото след два или три подобни сезона психологическият аспект е изключително важен. Трябва да благодарим на феновете, особено в заключителната част на мача, когато бяха невероятни. Те изстрадаха много. Трябва да продължим да работим и със сигурност да подобрим качеството на играта си, но сме добър отбор, много добър отбор“, завърши италианецът.

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Снимки: Gettyimages