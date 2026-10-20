Мадисън: Исках да покажа какво е липсвало на Тотнъм през последните 18 месеца

Полузащитникът на Тотнъм Джеймс Мадисън вярва, че може да даде още много на "шпорите", след като се разписа снощи при победата с 3:1 над Ковънтри Сити в първия си мач като титуляр след 18 месеца отсъствие заради операция на коляното и лечение на няколко други травми.

"Говорих с мениджъра този уикенд за това, чувствайки, че е подходящият момент да се върна в стартовия състав след трудното начало на сезона. Просто исках да играя добре, да покажа способностите си и да се види какво е липсвало на отбора през последните 18 месеца от последния ми мач като титуляр. Мениджърът ми даде възможност да започна и искаше да се наслаждавам. Надявам се, че съм го постигнал, а голът винаги е удоволствие“, заяви 29-годишния англичанин.

This was the moment Tottenham had been waiting for, especially after a transformational summer in the transfer market. It is only their fourth league win in 2026. The strange thing about it was this was less convincing than some recent performances in games they did not win. They looked ponderous on the ball at times and were vulnerable to Coventry’s counters. But after weeks when the performances did not produce results, few will care that it was a patchy performance that finally brought a victory. The big question now is whether this has a catalysing impact on confidence, especially with James Maddison and Dejan Kulusevski back. Spurs’ next game is Chelsea away, where they have a terrible record. But they have shown they can compete and win together, which is a big step in itself after recent weeks. Now they have to go and do it again. 📝 @JackPittBrooke https://t.co/jEG83bCoKx — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 19, 2026

"Мога да дам още толкова много на клуба. На 29 съм и имам още доста години, в които да играя на високо ниво. Вярвам в себе си, имам необходимите качества, за да помогна на Тотнъм в тази толкова трудна лига", добави Мадисън, който има контракт с лондончани до лятото на 2028 година.

Халфът откри резултата срещу родния си клуб Ковънтри Сити с първия си гол от февруари 2025 година, а последният му мач като титуляр беше на 1 май 2025-а срещу Будьо/Глимт в Лига Европа. Тотнъм постигна дебютен успех в кампанията и вече заема 16-ото място в класирането с актив от 6 точки.

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Снимки: Imago