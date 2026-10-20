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Мадисън: Исках да покажа какво е липсвало на Тотнъм през последните 18 месеца

  • 20 окт 2026 | 12:21
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Полузащитникът на Тотнъм Джеймс Мадисън вярва, че може да даде още много на "шпорите", след като се разписа снощи при победата с 3:1 над Ковънтри Сити в първия си мач като титуляр след 18 месеца отсъствие заради операция на коляното и лечение на няколко други травми.

"Говорих с мениджъра този уикенд за това, чувствайки, че е подходящият момент да се върна в стартовия състав след трудното начало на сезона. Просто исках да играя добре, да покажа способностите си и да се види какво е липсвало на отбора през последните 18 месеца от последния ми мач като титуляр. Мениджърът ми даде възможност да започна и искаше да се наслаждавам. Надявам се, че съм  го постигнал, а голът винаги е удоволствие“, заяви 29-годишния англичанин.

"Мога да дам още толкова много на клуба. На 29 съм и имам още доста години, в които да играя на високо ниво. Вярвам в себе си, имам необходимите качества, за да помогна на Тотнъм в тази толкова трудна лига", добави Мадисън, който има контракт с лондончани до лятото на 2028 година.

Халфът откри резултата срещу родния си клуб Ковънтри Сити с първия си гол от февруари 2025 година, а последният му мач като титуляр беше на 1 май 2025-а срещу Будьо/Глимт в Лига Европа. Тотнъм постигна дебютен успех в кампанията и вече заема 16-ото място в класирането с актив от 6 точки.

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Снимки: Imago

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