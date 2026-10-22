Кадилак кръсти на Серхио Перес лимитирана версия на Escalade-V

Автомобилният производител Кадилак пусна на пазара специална серия на луксозния модел Escalade-V, посветена на своя пилот във Формула 1 Серхио Перес. От ексклузивното издание ще бъдат произведени едва 11 бройки, символизиращи състезателния номер на мексиканския пилот.

Моделът, носещ името Escalade-V Checo Perez Edition, вече се предлага в дилърската мрежа в Мексико с начална цена от 4 099 000 песо (приблизително 222 500 долара). Това е с около 250 000 песо над цената на стандартната версия, продавана на местния пазар.

A big Milestone approaches for Checo Perez as next week, he will compete in his 300th GP during the Mexico GP, his home race!!! To celebrate this, @Cadillac_F1 will be releasing a 'Sergio Perez' limited edition car (only 11 will be made) #F1 #USGP 📸 & 📰 @Motorsport https://t.co/sYAAY6NUiH — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) October 22, 2026

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Подобренията са предимно визуални. Емблемите на Escalade и спортната серия V са в черен мат, а монохромното лого на Кадилак кореспондира с разцветката на болида MAC-26 от Формула 1. Автомобилът разполага със светеща радиаторна решетка и дръжки на вратите, 24-инчови джанти в цвят сатенен графит и карбонов капак на двигателя.

Интериорът също е преминал през козметични промени, включващи спортни педали и декоративни елементи в монохромната гама на отбора. За лимитирания тираж напомнят две табелки с уникален номер – върху средната колона и на централната конзола, допълнени от подписа на Перес.

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По отношение на динамиката и задвижването промени няма. Моделът разчита на познатия 6,2-литров двигател V8 с механичен компресор, осигуряващ мощност от 682 конски сили. Тягата се предава към четирите колела посредством 10-степенна автоматична предавателна кутия, осигуряваща ускорение от 0 до 96 км/ч за 4,4 секунди.

Дебютът на специалния модел идва непосредствено преди домашното състезание на Перес за Гран При на Мексико Сити, което следва старта в Остин този уикенд. За мексиканеца това ще бъде юбилеен старт номер 300 във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages