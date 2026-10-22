Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя

Аржентинският национал Нико Пас няма съмнения, че представянето му при победата с 4:1 срещу Манчестър Юнайтед в Шампионската лига е било един от най-силните мачове в кариерата му. Атакуващият халф отбеляза два гола и направи асистенция при убедителния успех, който беше втори за италианския тим от три изиграни срещи в основната фаза на престижния турнир. Той призова съотборниците да продължат да подхождат към всеки двубой сякаш е последен.

Манчестър Юнайтед потъна в езерото Комо след магическа вечер на Нико Пас

„Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя. Това надмина дори мечтите ми - изиграхме невероятен двубой. Трябва да продължим в същия дух. Това беше историческа вечер за всички, свързани с Комо. Трябва да продължим така - без да мислим твърде далеч напред, а просто да подхождаме към всеки мач, сякаш е последен“, коментира Пас пред Sky Sport Italia. Колкото до страхотния удар, с който изведе отбора си напред още в началото на мача, 22-годишният играч заяви: „Просто видях свободно пространство и стрелях. Щастлив съм, че мога да преживявам подобни вечери пред погледа на семейството си.“

"It's one of the most special nights of my life." ❤️ Nico Paz on his brace as Como defeated Man Utd 4-1 🗣️ 🎙️ @LiamMacdevitt 📺 Stream on TNT Sports & HBO Max: https://t.co/fRCRh6tXYB https://t.co/GZMqnlyZ6s — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 21, 2026

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Снимки: Gettyimages