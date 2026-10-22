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Бомба от МФК Спартак! Шампионът привлече MVP на руското първенство

  • 22 окт 2026 | 14:49
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Бомба от МФК Спартак! Шампионът привлече MVP на руското първенство

Българският шампион МФК Спартак осъществи двоен трансферен удар преди световното клубно първенство по плажен футбол, което започва след броени дни в Алания. Варненци привлякоха в редиците си Лука Клемешов и Алексей Проценко. Двамата са сред най-класните състезатели в Русия, а Клемешов бе избран за най-полезен играч (MVP) през настоящия сезон в руското клубно първенство. Индивидуалното отличие дойде в конкуренцията на водещи руски и бразилски състезатели.

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Двамата ще се присъединят към Спартак за двубоите в Турция, където българският шампион ще се изправи срещу част от водещите клубни отбори на международната сцена.

"Благодарим на МФК Спартак за поканата и доверието. Готови сме да дадем всичко от себе си, за да може отборът да се представи по най-добрия начин и да постигне целите си. За нас е истинско удоволствие да защитаваме цветовете на клуб с такава история в плажния футбол", заявиха Лука Клемешов и Алексей Проценко по повод трансфера.

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