Ясна е програмата на МФК Спартак на световното клубно първенство

Българският шампион по плажен футбол МФК Спартак (Варна) научи последователността на срещите си на предстоящото световно клубно първенство в Алания, Турция. Варненци ще изиграят трите си мача от груповата фаза между 26 и 28 октомври.Отборът започва участието си на 26 октомври от 14:00 часа с двубой срещу украинския Сънрайз Киев. Съперникът на българския шампион обяви две нови попълнения – Глен Ходъл и Аксел Дам, които спечелиха Шампионската лига по плажен футбол през тази година.

На 27 октомври от 12:45 часа МФК Спартак ще се изправи срещу китайския ТМС, който е сред претендентите за трофея. Очаква се в състава на китайския тим да бъдат португалските национали Лео и Бе Мартинс, както и вратарят Педро Мано, отличен като най-добър на своя пост за 2025 година.Последният мач на варненци от груповата фаза е на 28 октомври, сряда, от 10:15 часа срещу азербайджанския Марафон. Съставът на тима включва голяма част от националния отбор на Азербайджан.МФК Спартак продължава подготовката си за турнира с тренировки на плажа във Варна. В началото на следващата седмица старши треньорът Симеон Христов ще определи групата, която ще пътува за Алания.

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