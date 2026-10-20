Капитанът на МФК Спартак пред Sportal.bg: Съперниците са много сериозни, няма място за отпускане

Отборът на МФК Спартак Варна продължава целенасочено подготовка за предстоящия световен клубен шампионат по плажен футбол в турския курорт Алания от 25 октомври до 1 ноември. Най-добрият български тим попадна в много силна квалификационна група с елитните отбори на Китай (ТМС), Азербайджан (Марафон) и Украйна (Сънрайз) за първо историческо участие на такъв голям форум. Дни преди тимът да отпътува, старши треньорът Симеон Христов даде ексклузивно интервю за Sportal.bg в паузата между интензивните тренировки на плажа.

МФК Спартак готви сериозни трансфери преди световното клубно първенство

Как преминава подготовката за Световното първенство и на какво наблягате в тренировките? Готови ли са момчетата за сблъсъка?

- Подготовката върви добре. При нас тя е почти целогодишен процес. На практика сме на плажа от началото на май и до момента не сме прекъсвали тренировъчната си дейност. В последните месеци преди Световното първенство не правим нищо по-различно. Опитваме се да работим както върху тактическата си постройка, така и върху техническата и физическата подготовка. След като научихме съперниците си в Алания, работим по план, който да ни позволи да бъдем максимално готови за техния стил на игра, както и да намерим най-добрия начин да им противодействаме и да изградим предпоставки за успех в срещите. Смятам, че момчетата ще бъдат готови. Разбира се, в клуба винаги изискваме максимума от всеки. Мога да ги похваля за работата им през целия сезон. Това не са състезатели, които просто отиват на турнир, а играчи, които с труда си в тренировъчния процес искат да се усъвършенстват и да се противопоставят на най-добрите. Неведнъж са го доказвали. Много съм доволен и от факта, че тази година интегрирахме шест-седем нови имена, които бяха редовни в тренировките и показаха огромно желание за развитие в плажния футбол.

Историческо постижение за плажния ни футбол

Сериозни съперници в групата, а китайският тим се подсили и с двама португалци. Как оценявате конкуренцията?

- Съперниците са много сериозни и това е хубаво за нас. В която и друга група да бяхме попаднали, шансовете за успех щяха да бъдат сериозни, но жребият си знае работата и сега няма място за отпускане. Китайците буквално взривиха трансферния пазар. Привлякоха трима бразилски национали и световни шампиони, както и Бе Мартинс – двукратен носител на отличието за най-добър играч в света и двукратен световен шампион. Старши треньор на отбора е бразилски наставник, извел страната си до световната титла, който ще работи в екип с легендарния Озу Морейра. Не мисля, че има нужда от повече коментари за техния потенциал. След като през последните две години титлата им се изплъзва, сега амбицията им е да стигнат до нея. Със сериозни амбиции е и украинският представител. Самият факт, че са привлекли най-добрия играч от последното издание на Шампионската лига, както и още един състезател от отбора, спечелил трофея, а към тях добавим и гръбнака на силния украински национален тим, говори за сериозните им намерения. Третият ни съперник също разполага с много класни състезатели. Но както казах и в началото, за нас това е добре, защото означава висока летва. Именно това търсим – класни съперници, които да ни помагат да ставаме по-добри.

Капитанът на МФК Спартак: Жребият за световното е сериозно предизвикателство за нас

Какво да очакваме – достойно представяне или по-сериозни амбиции?

- Винаги отговарям по един и същи начин на този въпрос. Поставили сме си две цели – да бъдем максимално добре подготвени и да покажем повече от това, което можем. Плажният футбол е много динамичен спорт. Освен атрактивен, той се отличава с висок интензитет и изисква бързо мислене и вземане на решения. Знам какво могат момчетата. Сега трябва да се опитаме да го покажем срещу тези класни съперници. Резултатите ще бъдат следствие от това. За мен ще бъде удовлетворение да играем така, както искаме и можем. Докъде ще стигнем, ще бъде резултат от представянето ни на терена. В заключение, за нас това ще бъде десетият голям международен форум. След девет участия в Шампионската лига, е време и за нещо ново. Стигали сме до четвъртфинал и до топ 8 в Европа, изиграли сме много силни мачове, но винаги сме определяли като успех не просто участието в подобни турнири, а възможността да се развиваме чрез тренировките и практикуването на плажен футбол.



Пламен Трендафилов

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