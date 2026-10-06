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Капитанът на МФК Спартак: Жребият за световното е сериозно предизвикателство за нас

  • 6 окт 2026 | 16:16
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Капитанът на МФК Спартак: Жребият за световното е сериозно предизвикателство за нас

Капитанът на МФК Спартак Иван Мартинов коментира пред Sportal.bg групата, в която се падна българският шампион по плажен футбол за предстоящото Световно клубно първенство.

„Ще се опитаме да извлечем само позитиви от участието ни в Световното клубно първенство.

Попаднахме в най-тежката и равностойна група, но смятам, че имаме възможности да се противопоставим на много класните ни съперници. За нас това участие е безценен опит и поредна възможност да премерим сили на голям форум.

За хората имена като ТМС, Сънрайз и Марафон може да не говорят нищо, но ние, които от дълги години сме в плажния футбол, сме много добре запознати с това какво ни очаква. Сигурен съм, че именно фактът, че ще се изправим срещу толкова силни отбори, е по-добър за нас и за развитието ни като тим.

Това е и допълнителен стимул в подготовката ни за Алания. Като най-опитният в отбора се надявам новите момчета да се амбицират още повече за предстоящите двубои. Ние сме единственият клуб в страната, който води постоянен тренировъчен процес, а тази година съм щастлив, че групата ни нарасна значително и вече сме над 20 души.

Това ще направи битката за местата в състава за Световното още по-жестока, а конкуренцията – още по-оспорвана.“

/Пламен Трендафилов/

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