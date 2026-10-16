МФК Спартак готви сериозни трансфери преди световното клубно първенство

Шампионът на България по плажен футбол МФК Спартак е близо до финализирането на няколко трансфера преди участието си на световното клубно първенство, което ще се проведе в турския курорт Алания след по-малко от десет дни.

Варненци водят преговори с няколко класни чуждестранни състезатели, които при успешно приключване на разговорите се очаква да се присъединят към отбора през следващата седмица.

Ясна е програмата на МФК Спартак на световното клубно първенство

От ръководството на клуба засега не разкриват конкретни имена, тъй като трансферите все още не са официално финализирани. Оттам обаче загатнаха, че сред потенциалните нови попълнения има играч, печелил индивидуалната награда за най-полезен състезател (MVP) в едно от най-силните национални първенства в Европа.

Подготовката за световното клубно първенство продължава, като евентуалното привличане на нови състезатели би дало допълнителни възможности на българския шампион в надпреварата.

МФК Спартак ще представя България на международния форум в Алания, където ще се изправи срещу водещи клубни отбори от различни континенти.

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