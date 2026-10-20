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Самуил Цонов: До месец трябва да съм възстановен

  • 20 окт 2026 | 15:20
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Талантът на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов получи наградата за играч на кръга. Нападателят реализира две от попаденията за успеха с 3:2 над Арда (Кърджали).

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"Искам да благодаря на всички, които са гласували. През следващите мачове ще се опитаме да се повтори пак. До най-много месец трябва да съм възстановен, а утре трябва да ми махнат конците, след което ще започна бегови тренировки. Баща ми помага страшно много. Дава ми съвети и дори тренирам индивидуално. Уча се от опитните футболисти в отбора - Асен Чандъров, Георги Миланов и Тодор Неделев.

Младите футболисти трябва да тренират много здраво, да не се отказват и никога да не се отказват", заяви талантливият футболист на "канарчетата".

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