Двама от Ботев (Пд) ще получат индивидуални награди

Двама футболисти на Ботев Пловдив ще получат индивидуални награди за представянето си в efbet Лига.

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Самуил Цонов е избран за Играч №1 на 8-ия кръг, а Асен Чандъров получава отличието за 9-ия кръг. Чандъров е определен и за Футболист №1 на месец септември.

Наградите са присъдени след анкетите сред футболните треньори, спортните редакции и медиите.

Церемонията по награждаването ще се състои във вторник (20.10) от 15:00 часа в Пресклуб "България“ на Националния стадион "Васил Левски“, където двамата футболисти ще дадат пресконференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google