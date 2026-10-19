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Двама от Ботев (Пд) ще получат индивидуални награди

  • 19 окт 2026 | 16:19
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Двама футболисти на Ботев Пловдив ще получат индивидуални награди за представянето си в efbet Лига.

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Самуил Цонов е избран за Играч №1 на 8-ия кръг, а Асен Чандъров получава отличието за 9-ия кръг. Чандъров е определен и за Футболист №1 на месец септември.

Наградите са присъдени след анкетите сред футболните треньори, спортните редакции и медиите.

Церемонията по награждаването ще се състои във вторник (20.10) от 15:00 часа в Пресклуб "България“ на Националния стадион "Васил Левски“, където двамата футболисти ще дадат пресконференция.

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